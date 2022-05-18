Нижнетагильский мэр возвращается из Донбасса в РФ

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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав, очки, жест рукой
Пинаев пробыл на освобожденной территории три дня Фото:

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев заявил, что возвращается из Донбасса обратно в Россию. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Возвращаюсь в Нижний Тагил», — написал градоначальник. Он добавил, что пока находится в дороге, ему присылают видео ремонтов дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Тагиле.

Нижнетагильский мэр Владислав Пинаев выехал на Донбасс 16 мая. По неофициальным данным, в такую командировку уже отправились мэр Арамили Виталий Никитенко и вице-мэр Заречного Рафаил Мингалимов. Планируется, что оба они на некоторое время будут устроены во временные администрации городов ДНР или ЛНР. Пинаев и Пилалов договорились о двустороннем сотрудничестве между Нижним Тагилом и Луганском.

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Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев заявил, что возвращается из Донбасса обратно в Россию. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Возвращаюсь в Нижний Тагил», — написал градоначальник. Он добавил, что пока находится в дороге, ему присылают видео ремонтов дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Тагиле. Нижнетагильский мэр Владислав Пинаев выехал на Донбасс 16 мая. По неофициальным данным, в такую командировку уже отправились мэр Арамили Виталий Никитенко и вице-мэр Заречного Рафаил Мингалимов. Планируется, что оба они на некоторое время будут устроены во временные администрации городов ДНР или ЛНР. Пинаев и Пилалов договорились о двустороннем сотрудничестве между Нижним Тагилом и Луганском.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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