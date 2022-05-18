Нижнетагильский мэр возвращается из Донбасса в РФ

18 мая 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Пинаев пробыл на освобожденной территории три дня Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев заявил, что возвращается из Донбасса обратно в Россию. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Возвращаюсь в Нижний Тагил», — написал градоначальник. Он добавил, что пока находится в дороге, ему присылают видео ремонтов дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Тагиле. Нижнетагильский мэр Владислав Пинаев выехал на Донбасс 16 мая. По неофициальным данным, в такую командировку уже отправились мэр Арамили Виталий Никитенко и вице-мэр Заречного Рафаил Мингалимов. Планируется, что оба они на некоторое время будут устроены во временные администрации городов ДНР или ЛНР. Пинаев и Пилалов договорились о двустороннем сотрудничестве между Нижним Тагилом и Луганском.

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев заявил, что возвращается из Донбасса обратно в Россию. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Возвращаюсь в Нижний Тагил», — написал градоначальник. Он добавил, что пока находится в дороге, ему присылают видео ремонтов дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Тагиле. Нижнетагильский мэр Владислав Пинаев выехал на Донбасс 16 мая. По неофициальным данным, в такую командировку уже отправились мэр Арамили Виталий Никитенко и вице-мэр Заречного Рафаил Мингалимов. Планируется, что оба они на некоторое время будут устроены во временные администрации городов ДНР или ЛНР. Пинаев и Пилалов договорились о двустороннем сотрудничестве между Нижним Тагилом и Луганском.