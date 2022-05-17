Мальчику оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в одну из городских больниц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске на улице Каслинская 11-летний мальчик упал в заброшенный строительный котлован. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) населения города Челябинска, мальчик остался жив, его поместили в одну из городских больниц.

«Медики бригады скорой обратились за помощью к спасателям в эвакуации ребенка, провалившегося в глубокую яму. На место прибыл экипаж городской службы спасения. Как оказалось, 11-летний мальчик, играя на стройке в компании сверстников, упал в строительный котлован», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ Челябинска.

По данным URA.RU, мальчик учится в пятом классе. На месте он рассказал приехавшим медикам, что упал сам, проходя по балке над недостроенным окном первого этажа. Семья школьника характеризуется положительно, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала.

«Прокуратурой Курчатовского района по факту получения травм 11-летним ребенком организована проверка. Будет проверено исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики и исполнение вопросов обеспечения безопасности территории. По результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

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