Курганец, отсидевший за убийство, домогался падчерицы

Ранее судимого жителя Каргапольского обвиняют в насилии над малолетней девочкой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Каргапольского района (Курганская область), ранее судимый за убийство, совершил насилие сексуального характера над малолетней падчерицей. В скором времени обвиняемый предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе СУ СК по Курганской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Каргапольского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение убийства», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, преступление совершено в феврале этого года. Обвиняемый находился дома в состоянии алкогольного опьянения. О произошедшем девочка рассказала представителям социальной службы, которые держали семью на контроле. На период следствия мужчину заключили под стражу.