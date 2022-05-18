Бельгийский политолог заявил о вероятном выходе Турции из НАТО

18 мая 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

В случае несогласия с политикой США из НАТО выйдет Турция, считает Крис Роман Фото: Нина Калинина © URA.RU Турция, блокирующая вхождение Финляндии в НАТО, может в скором времени покинуть Североатлантический Альянс. Членство становится политически невыгодным для страны и может привести к конфликту с Россией, кроме того, у Турции есть своя сильная армия. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман. «На 100% возможен вариант, что Турция захочет выйти из НАТО. У страны есть своя программа, интересы. Турция хочет строить свою Османскую империю. США очень хотят членства в НАТО Финляндии, но у Альянса есть право „вето“, которым воспользовалась Турция, дабы не допустить конфликта с Россией. Страна играет сама за себя и это важный элемент. Американский империализм стремительно растет и становится все более опасным, Эрдоган может решить, что такая дружба очень вредна для Турции», — объяснил Крис Роман. Политолог подчеркнул, что Турция может легко обойтись без НАТО. «Турция является второй по силе армией в НАТО после США. В Альянсе они как в клетке, страна может спокойно выжить и без него. Для НАТО это будет большой потерей, так как они останутся без второй по силе армии. Плюс ко всему, Турция после выхода сможет укрепить свои взаимоотношения с Россией. В будущем я вижу такую мягкую коалицию: Россия, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Сирия, Иран», — добавил Роман. Ранее, по данным агентства Sabah, Турция передала Финляндии и Швеции манифест из 10 требований для вступления в НАТО. В частности, государство требует прекратить принимать в парламенты стран членов организаций, которых Анкара считает террористическими. Глава МИД Швеции Анн Линде подписала 17 мая заявку на вступление в НАТО. Большая часть депутатов парламента поддержала решение, объяснив его желанием повысить уровень внешней безопасности. В ответ на это президент России Владимир Путин предостерег президента Финляндии Саули Ниинисте от вступления. Так как у страны нет реальных внешних угроз и отказ от традиционной политики военного нейтралитета является ошибкой.

Турция, блокирующая вхождение Финляндии в НАТО, может в скором времени покинуть Североатлантический Альянс. Членство становится политически невыгодным для страны и может привести к конфликту с Россией, кроме того, у Турции есть своя сильная армия. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман. «На 100% возможен вариант, что Турция захочет выйти из НАТО. У страны есть своя программа, интересы. Турция хочет строить свою Османскую империю. США очень хотят членства в НАТО Финляндии, но у Альянса есть право „вето“, которым воспользовалась Турция, дабы не допустить конфликта с Россией. Страна играет сама за себя и это важный элемент. Американский империализм стремительно растет и становится все более опасным, Эрдоган может решить, что такая дружба очень вредна для Турции», — объяснил Крис Роман. Политолог подчеркнул, что Турция может легко обойтись без НАТО. «Турция является второй по силе армией в НАТО после США. В Альянсе они как в клетке, страна может спокойно выжить и без него. Для НАТО это будет большой потерей, так как они останутся без второй по силе армии. Плюс ко всему, Турция после выхода сможет укрепить свои взаимоотношения с Россией. В будущем я вижу такую мягкую коалицию: Россия, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Сирия, Иран», — добавил Роман. Ранее, по данным агентства Sabah, Турция передала Финляндии и Швеции манифест из 10 требований для вступления в НАТО. В частности, государство требует прекратить принимать в парламенты стран членов организаций, которых Анкара считает террористическими. Глава МИД Швеции Анн Линде подписала 17 мая заявку на вступление в НАТО. Большая часть депутатов парламента поддержала решение, объяснив его желанием повысить уровень внешней безопасности. В ответ на это президент России Владимир Путин предостерег президента Финляндии Саули Ниинисте от вступления. Так как у страны нет реальных внешних угроз и отказ от традиционной политики военного нейтралитета является ошибкой.