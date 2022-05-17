Мэрию Перми обвинили в занижении стоимости дорожных контрактов

18 мая 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Платить подрядчикам нужно больше, уверены в КСП Фото: Алексей Гущин © URA.RU Администрация Перми при заключении контрактов на уборку снега с городских улиц применяет систему, которая занижает стоимость работ. Поэтому подрядчики не заинтересованы в качественной работе, заявил аудитор контрольно-счетной палаты Перми Юрий Шомполов. «У нас применяется некий коэффициент бюджетной обеспеченности финансовых нормативов. Мы считаем, что применение данного коэффициента приводит к необоснованному занижению стоимости заключенных контрактов и, как следствие, незаинтересованности подрядчиков в качественном содержании автомобильных дорог», — сказал аудитор на заседании комитета пермской думы по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU. Эти и другие замечания по зимней уборке города КСП направила в мэрию. Как рассказывало URA.RU за минувшую зиму подрядные организации, которые чистят город от снега, чиновники оштрафовали на 21 млн рублей. Создавать муниципальное предприятие по уборке зимних улиц в мэрии не хотят, так как на это требуется порядка 2 млрд рублей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также говорил, что для борьбы со снегопадами «денег надо значительно больше, чем предусмотрено».

Администрация Перми при заключении контрактов на уборку снега с городских улиц применяет систему, которая занижает стоимость работ. Поэтому подрядчики не заинтересованы в качественной работе, заявил аудитор контрольно-счетной палаты Перми Юрий Шомполов. «У нас применяется некий коэффициент бюджетной обеспеченности финансовых нормативов. Мы считаем, что применение данного коэффициента приводит к необоснованному занижению стоимости заключенных контрактов и, как следствие, незаинтересованности подрядчиков в качественном содержании автомобильных дорог», — сказал аудитор на заседании комитета пермской думы по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU. Эти и другие замечания по зимней уборке города КСП направила в мэрию. Как рассказывало URA.RU за минувшую зиму подрядные организации, которые чистят город от снега, чиновники оштрафовали на 21 млн рублей. Создавать муниципальное предприятие по уборке зимних улиц в мэрии не хотят, так как на это требуется порядка 2 млрд рублей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также говорил, что для борьбы со снегопадами «денег надо значительно больше, чем предусмотрено».