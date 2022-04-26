В Перми наказали виновных в дорожном коллапсе. На проблему жаловался даже прокурор

27 апреля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Зимой Пермь вставала в 10-бальные пробки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мэрии Перми озвучили сумму штрафов, которые наложили на подрядчиков за плохую уборку улиц зимой. По данным начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Сергея Красильникова, которые он сообщил депутатам думы, дорожников наказали на 21 млн рублей. «В зимний период 2021-2022 представителями территориальных органов производились контрольные выезды по надлежащей уборке территории и составлялись акты контрольных проверок качества. По итогам подрядчикам были предъявлены штрафы в общей сумме 21 млн рублей», — сообщается на сайте Пермской городской думы. Деньги, как утверждается, направлены на благоустройство. Зимой Пермь из-за снегопадов вставала в десятибалльные пробки. Синоптики ранее называли город одним из самых снежных миллионников в России. В конце января мэрия отчитывалась, что за месяц оштрафовала подрядчиков, отвечающих за уборку снега, на рекордные 9 млн рублей. Слабая борьба со снегом стала в феврале одной из причин увольнения главы Ленинского района Александра Козенкова. Прокуратура города указывала на неубранные дороги и тротуары главе Перми Алексею Демкину. При этом создать муниципальное предприятие по уборке зимних улиц мэр не спешит, так как на это требуется много средств — порядка 2 млрд рублей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также говорил, что для борьбы со снегопадами «денег надо значительно больше, чем предусмотрено». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В мэрии Перми озвучили сумму штрафов, которые наложили на подрядчиков за плохую уборку улиц зимой. По данным начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Сергея Красильникова, которые он сообщил депутатам думы, дорожников наказали на 21 млн рублей. «В зимний период 2021-2022 представителями территориальных органов производились контрольные выезды по надлежащей уборке территории и составлялись акты контрольных проверок качества. По итогам подрядчикам были предъявлены штрафы в общей сумме 21 млн рублей», — сообщается на сайте Пермской городской думы. Деньги, как утверждается, направлены на благоустройство. Зимой Пермь из-за снегопадов вставала в десятибалльные пробки. Синоптики ранее называли город одним из самых снежных миллионников в России. В конце января мэрия отчитывалась, что за месяц оштрафовала подрядчиков, отвечающих за уборку снега, на рекордные 9 млн рублей. Слабая борьба со снегом стала в феврале одной из причин увольнения главы Ленинского района Александра Козенкова. Прокуратура города указывала на неубранные дороги и тротуары главе Перми Алексею Демкину. При этом создать муниципальное предприятие по уборке зимних улиц мэр не спешит, так как на это требуется много средств — порядка 2 млрд рублей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также говорил, что для борьбы со снегопадами «денег надо значительно больше, чем предусмотрено».