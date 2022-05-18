Власти ЯНАО выявили нарушения в скандальном ведомстве

19 мая 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Власти потребовали устранить нарушения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО нашли нарушения в соблюдении трудового законодательства в производственно-техническом объединении управделами правительства, которое конфликтовало с уборщицами из своего отдела. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства региона. «Управлением делами правительства ЯНАО проведена плановая проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов. По результатам проверки государственному учреждению „Производственно-техническое объединение управления делами Правительства ЯНАО“ выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», — говорится в документе. В правительстве URA.RU пояснили, что в ведомстве сотрудников вовремя не ознакомили с нормативными актами. «Несвоевременное ознакомление работников с локальными актами, содержащими нормы трудового законодательства», — пояснили в пресс-службе, о каком именно нарушении идет речь в документе. Конфликт в управлении делами правительства начался между уборщицами и начальства из-за якобы несправедливого начисления заработной платы. Сотрудницы сначала пытались решить проблему внутри ведомства, но не найдя понимания пошли в трудовую инспекцию, которая выявила нарушения. Но ситуации, по словам уборщиц, не изменилась. Тогда они обратились к ямальскому омбудсмену.

Власти ЯНАО нашли нарушения в соблюдении трудового законодательства в производственно-техническом объединении управделами правительства, которое конфликтовало с уборщицами из своего отдела. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства региона. «Управлением делами правительства ЯНАО проведена плановая проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов. По результатам проверки государственному учреждению „Производственно-техническое объединение управления делами Правительства ЯНАО“ выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», — говорится в документе. В правительстве URA.RU пояснили, что в ведомстве сотрудников вовремя не ознакомили с нормативными актами. «Несвоевременное ознакомление работников с локальными актами, содержащими нормы трудового законодательства», — пояснили в пресс-службе, о каком именно нарушении идет речь в документе. Конфликт в управлении делами правительства начался между уборщицами и начальства из-за якобы несправедливого начисления заработной платы. Сотрудницы сначала пытались решить проблему внутри ведомства, но не найдя понимания пошли в трудовую инспекцию, которая выявила нарушения. Но ситуации, по словам уборщиц, не изменилась. Тогда они обратились к ямальскому омбудсмену.