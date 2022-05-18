Сербия поможет восстановить Украину

18 мая 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Сербия готова поучаствовать в восстановлении городов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сербия поможет восстановить города Украины, которые пострадали в ходе спецоперации РФ. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после того, как принял верительные грамоты нового украинского посла в Сербии Владимира Толкача. «Президент Вучич заявил, что Сербия будет участвовать в восстановлении городов на Украине. Он подчеркнул, что Сербия и Украина имеют возможности для развития сотрудничества в различных сферах для обоюдной выгоды и что есть потребность в продолжении работы по укреплению экономических отношений, как только позволит ситуация», — сообщили в администрации Вучича, передает РИА «Новости». Вучич также высказал сожаление из-за ситуации на Украине и заявил, что Сербия уважает территориальную целостность страны. Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, он пошел на такой шаг для помощи населению Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, Россия будет восстанавливать освобожденные территории на Украине, пишет Nation News. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой взять шефство над пострадавшими регионами, сообщает «Утро.ру». ЕС рассматривает возможность совместного долга на сотни миллиардов евро, чтобы восстановить Украину. Евросоюз предложил сделать это за счет грантов, кредитов и доходов от конфискации имущества российских олигархов.

Сербия поможет восстановить города Украины, которые пострадали в ходе спецоперации РФ. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после того, как принял верительные грамоты нового украинского посла в Сербии Владимира Толкача. «Президент Вучич заявил, что Сербия будет участвовать в восстановлении городов на Украине. Он подчеркнул, что Сербия и Украина имеют возможности для развития сотрудничества в различных сферах для обоюдной выгоды и что есть потребность в продолжении работы по укреплению экономических отношений, как только позволит ситуация», — сообщили в администрации Вучича, передает РИА «Новости». Вучич также высказал сожаление из-за ситуации на Украине и заявил, что Сербия уважает территориальную целостность страны. Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, он пошел на такой шаг для помощи населению Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, Россия будет восстанавливать освобожденные территории на Украине, пишет Nation News. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой взять шефство над пострадавшими регионами, сообщает «Утро.ру». ЕС рассматривает возможность совместного долга на сотни миллиардов евро, чтобы восстановить Украину. Евросоюз предложил сделать это за счет грантов, кредитов и доходов от конфискации имущества российских олигархов.