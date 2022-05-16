16 мая 2022

ЕС предложил восстановить Украину за счет грантов и кредитов

© Служба новостей «URA.RU»
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В просочившемся отчете также предлагается оценить возможность использования активов, изъятых у россиян, находящихся под санкциями Фото:

Украина может получить кредиты, гранты, а также доходы от конфискованного имущества российских олигархов, чтобы покрыть многомиллиардные расходы на восстановление страны после спецоперации. Это следует из просочившегося плана, который был разработан Европейской комиссией в Брюсселе.

Для того, чтобы восстановить страну после спецоперации, украинским властям могут выделить средства, взятые с доходов конфискованного имущества российских олигархов. Кроме того, безвозвратные гранты от стран-членов ЕС обеспечат еще один транш средств, необходимых для восстановления разрушенных домов, школ, дорог, железных дорог, аэропортов и мостов. Согласно просочившемуся отчету, официальные лица Брюсселя также призвали ЕС брать взаймы на международных рынках капитала для финансирования кредитов для Киева.

Ранее конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные с конфискованных активов, связанных с Россией. Канада также изъявила желание передать конфискованные у россиян активы украинских беженцам.

США и страны ЕС начали вводить беспрецедентные санкции сразу после начала спецоперации РФ в Украине. Из России ушли десятки крупнейших западных компаний. Это нанесло серьезный удар российской экономике, однако президент России Владимир Путин заявил, что ни один гражданин не останется без поддержки государства.

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Украина может получить кредиты, гранты, а также доходы от конфискованного имущества российских олигархов, чтобы покрыть многомиллиардные расходы на восстановление страны после спецоперации. Это следует из просочившегося плана, который был разработан Европейской комиссией в Брюсселе. Для того, чтобы восстановить страну после спецоперации, украинским властям могут выделить средства, взятые с доходов конфискованного имущества российских олигархов. Кроме того, безвозвратные гранты от стран-членов ЕС обеспечат еще один транш средств, необходимых для восстановления разрушенных домов, школ, дорог, железных дорог, аэропортов и мостов. Согласно просочившемуся отчету, официальные лица Брюсселя также призвали ЕС брать взаймы на международных рынках капитала для финансирования кредитов для Киева. Ранее конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные с конфискованных активов, связанных с Россией. Канада также изъявила желание передать конфискованные у россиян активы украинских беженцам. США и страны ЕС начали вводить беспрецедентные санкции сразу после начала спецоперации РФ в Украине. Из России ушли десятки крупнейших западных компаний. Это нанесло серьезный удар российской экономике, однако президент России Владимир Путин заявил, что ни один гражданин не останется без поддержки государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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