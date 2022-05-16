ЕС предложил восстановить Украину за счет грантов и кредитов

Украина может получить кредиты, гранты, а также доходы от конфискованного имущества российских олигархов, чтобы покрыть многомиллиардные расходы на восстановление страны после спецоперации. Это следует из просочившегося плана, который был разработан Европейской комиссией в Брюсселе.
Для того, чтобы восстановить страну после спецоперации, украинским властям могут выделить средства, взятые с доходов конфискованного имущества российских олигархов. Кроме того, безвозвратные гранты от стран-членов ЕС обеспечат еще один транш средств, необходимых для восстановления разрушенных домов, школ, дорог, железных дорог, аэропортов и мостов. Согласно просочившемуся отчету, официальные лица Брюсселя также призвали ЕС брать взаймы на международных рынках капитала для финансирования кредитов для Киева.
США и страны ЕС начали вводить беспрецедентные санкции сразу после начала спецоперации РФ в Украине. Из России ушли десятки крупнейших западных компаний. Это нанесло серьезный удар российской экономике, однако президент России Владимир Путин заявил, что ни один гражданин не останется без поддержки государства.
Украина может получить кредиты, гранты, а также доходы от конфискованного имущества российских олигархов, чтобы покрыть многомиллиардные расходы на восстановление страны после спецоперации. Это следует из просочившегося плана, который был разработан Европейской комиссией в Брюсселе. Для того, чтобы восстановить страну после спецоперации, украинским властям могут выделить средства, взятые с доходов конфискованного имущества российских олигархов. Кроме того, безвозвратные гранты от стран-членов ЕС обеспечат еще один транш средств, необходимых для восстановления разрушенных домов, школ, дорог, железных дорог, аэропортов и мостов. Согласно просочившемуся отчету, официальные лица Брюсселя также призвали ЕС брать взаймы на международных рынках капитала для финансирования кредитов для Киева. Ранее конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные с конфискованных активов, связанных с Россией. Канада также изъявила желание передать конфискованные у россиян активы украинских беженцам. США и страны ЕС начали вводить беспрецедентные санкции сразу после начала спецоперации РФ в Украине. Из России ушли десятки крупнейших западных компаний. Это нанесло серьезный удар российской экономике, однако президент России Владимир Путин заявил, что ни один гражданин не останется без поддержки государства.