Хуснуллин допустил интеграцию Запорожья в «российскую семью»

18 мая 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Марат Хуснуллин приехал в Запорожье, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запорожье может интегрироваться в «дружную российскую семью», считает вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, уже мае жители региона начнут получать пенсии и зарплаты в рублях. Постепенно российская валюта заменит в Запорожье гривну. «Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции», — приводит слова Марата Хуснуллина РИА «Новости». Вице-премьер уточнил, что уже в мае жители Запорожья начнут получать пенсии и заработные платы в рублях. Постепенно российская валюта заменит в регионе гривну. Хуснуллин также подчеркнул, что Россия поможет восстановить все освобожденные от украинских националистов территории. В том числе будут реконструированы дороги, которые связывают эти регионы с РФ. Сейчас российские власти подсчитывают, сколько средств для этого понадобится. Хуснуллин сообщил, что при этом Запорожская АЭС продолжит поставлять электроэнергию на Украину. Если Киев откажется от этого, то электростанция будет работать на Россию. Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов заявил, что Херсонская и Запорожская области могут выйти из состава Украины, а после присоединиться к России. При этом он уточнил, что проводить референдум в этих регионах преждевременно. Ранее стало известно, что Херсонская область планирует попросить президента РФ Владимира Путина о присоединении к России. Там уже начали переходить на рубли и объявили о выдаче российских паспортов. Российские военные контролируют регион с середины марта в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Запорожье может интегрироваться в «дружную российскую семью», считает вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, уже мае жители региона начнут получать пенсии и зарплаты в рублях. Постепенно российская валюта заменит в Запорожье гривну. «Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции», — приводит слова Марата Хуснуллина РИА «Новости». Вице-премьер уточнил, что уже в мае жители Запорожья начнут получать пенсии и заработные платы в рублях. Постепенно российская валюта заменит в регионе гривну. Хуснуллин также подчеркнул, что Россия поможет восстановить все освобожденные от украинских националистов территории. В том числе будут реконструированы дороги, которые связывают эти регионы с РФ. Сейчас российские власти подсчитывают, сколько средств для этого понадобится. Хуснуллин сообщил, что при этом Запорожская АЭС продолжит поставлять электроэнергию на Украину. Если Киев откажется от этого, то электростанция будет работать на Россию. Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов заявил, что Херсонская и Запорожская области могут выйти из состава Украины, а после присоединиться к России. При этом он уточнил, что проводить референдум в этих регионах преждевременно. Ранее стало известно, что Херсонская область планирует попросить президента РФ Владимира Путина о присоединении к России. Там уже начали переходить на рубли и объявили о выдаче российских паспортов. Российские военные контролируют регион с середины марта в связи со спецоперацией РФ на Украине.