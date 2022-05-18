Депутат Журавлев раскрыл, какой будет война России и НАТО. «Нам все равно, сколько уничтожать стран»

19 мая 2022 в 02:09 Размер текста - 17 +

России все равно, сколько придется уничтожать враждебных стран, заявил Алексей Журавлев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны НАТО должны понимать, что война альянса и России приведет к применению ядерного оружия. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. «Шведам и финнам надо понимать простые вещи: мы с ними будем в прямом боестолкновении только в одном случае — если у нас будет война с НАТО! А война с НАТО — она будет не с какими-то беспилотничками! Она будет ядерной!», — заявил Алексей Журавлев в эфире шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1». Статья по теме Алексей Журавлев: Вступление в НАТО грозит Финляндии уничтожением Также парламентарий заявил, что России «все равно, сколько уничтожать стран» НАТО — 28 или 32, комментируя желание властей Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс. «Они должны это понимать четко», — резюмировал Журавлев. Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. Также глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Алексей Журавлев в беседе с URA.RU называл условие, при котором РФ будет готова применить ядерное оружие. Однако вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия не может нанести ядерной удар первой, согласно военной стратегии, сообщает «Национальная служба новостей». Шеф Пентагона Ллойд Остин отмечал, что ядерный арсенал России создает трудности для США, передает RT.

Страны НАТО должны понимать, что война альянса и России приведет к применению ядерного оружия. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. «Шведам и финнам надо понимать простые вещи: мы с ними будем в прямом боестолкновении только в одном случае — если у нас будет война с НАТО! А война с НАТО — она будет не с какими-то беспилотничками! Она будет ядерной!», — заявил Алексей Журавлев в эфире шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1». Также парламентарий заявил, что России «все равно, сколько уничтожать стран» НАТО — 28 или 32, комментируя желание властей Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс. «Они должны это понимать четко», — резюмировал Журавлев. Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. Также глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Алексей Журавлев в беседе с URA.RU называл условие, при котором РФ будет готова применить ядерное оружие. Однако вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия не может нанести ядерной удар первой, согласно военной стратегии, сообщает «Национальная служба новостей». Шеф Пентагона Ллойд Остин отмечал, что ядерный арсенал России создает трудности для США, передает RT.