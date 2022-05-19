Таджикистан отказался принимать рейс «Уральских авиалиний». Борт развернули в небе

19 мая 2022 в 09:49 Размер текста - 17 +

Самолет «Уральских авиалиний» развернули в небе над Пензенской областью (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы, отказались принимать в аэропорту города Куляб в Таджикистане. Как свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, воздушное судно экстренно развернули в небе над Пензенской областью. «Спустя почти час полета, когда борт находился в небе Пензенской области, его развернули обратно на аэродром вылета (приземлился в Домодедово около часа ночи). Причина — у самолета не было разрешения на прибытие в Таджикистан», — сообщил telegram-канал «Авиаторщина». Вместе с тем этот же самолет несколькими днями ранее свободно перемещался между Россией и Таджикистаном. 17 мая был совершен рейс из Москвы в Куляб, а 18 мая — в обратном направлении. В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили URA.RU, что не комментируют ситуацию. 29 апреля другой борт «Уральских авиалиний» тоже не долетел до места назначения. Самолет, выполнявший рейс Екатеринбург — Сочи, совершил вынужденную посадку. Из-за непогоды лайнер с детьми на борту пришлось посадить в Грозном.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы, отказались принимать в аэропорту города Куляб в Таджикистане. Как свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, воздушное судно экстренно развернули в небе над Пензенской областью. «Спустя почти час полета, когда борт находился в небе Пензенской области, его развернули обратно на аэродром вылета (приземлился в Домодедово около часа ночи). Причина — у самолета не было разрешения на прибытие в Таджикистан», — сообщил telegram-канал «Авиаторщина». Вместе с тем этот же самолет несколькими днями ранее свободно перемещался между Россией и Таджикистаном. 17 мая был совершен рейс из Москвы в Куляб, а 18 мая — в обратном направлении. В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили URA.RU, что не комментируют ситуацию. 29 апреля другой борт «Уральских авиалиний» тоже не долетел до места назначения. Самолет, выполнявший рейс Екатеринбург — Сочи, совершил вынужденную посадку. Из-за непогоды лайнер с детьми на борту пришлось посадить в Грозном.