Володин назвал главных виновников роста цен на газ и нефть

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Организационное собрание фракции политической партии
Санкции против России незаконны, отметил Вячеслав Володин Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В росте цен на энергоресурсы виноваты страны, которые ввели против России санкции. Об этом в своем telegram-канале написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Топ недружественных стран по количеству санкций. США — 1983, Канада — 1402, Швейцария — 1361. Всего введено 10536 санкций. Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие», — написал Володин.

Запад ввел санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что «первый шок» от санкций уже прошел. По словам министра, российский бюджет выдержит западные санкции.

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В росте цен на энергоресурсы виноваты страны, которые ввели против России санкции. Об этом в своем telegram-канале написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Топ недружественных стран по количеству санкций. США — 1983, Канада — 1402, Швейцария — 1361. Всего введено 10536 санкций. Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие», — написал Володин. Запад ввел санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что «первый шок» от санкций уже прошел. По словам министра, российский бюджет выдержит западные санкции.
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