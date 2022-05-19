Володин назвал главных виновников роста цен на газ и нефть

19 мая 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

Санкции против России незаконны, отметил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В росте цен на энергоресурсы виноваты страны, которые ввели против России санкции. Об этом в своем telegram-канале написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Топ недружественных стран по количеству санкций. США — 1983, Канада — 1402, Швейцария — 1361. Всего введено 10536 санкций. Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие», — написал Володин. Запад ввел санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что «первый шок» от санкций уже прошел. По словам министра, российский бюджет выдержит западные санкции.

В росте цен на энергоресурсы виноваты страны, которые ввели против России санкции. Об этом в своем telegram-канале написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Топ недружественных стран по количеству санкций. США — 1983, Канада — 1402, Швейцария — 1361. Всего введено 10536 санкций. Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие», — написал Володин. Запад ввел санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что «первый шок» от санкций уже прошел. По словам министра, российский бюджет выдержит западные санкции.