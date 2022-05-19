Американцы высмеяли представителя Белого дома за слова о Путине

19 мая 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

Карин Жан-Пьер обвинила Владимира Путина в проблемах США Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Американцы в социальных сетях высмеяли нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая, выступая перед журналистами, обвинила президента России Владимира Путина в высокой инфляции и росте цен. Американцы отмечают, что Карин Жан-Пьер «еще не научилась врать так же, как ее предшественница Джен Псаки». «Текущая инфляция — это повышение цен Путина», — сказала Жан-Пьер. Пользователи соцсетей не согласились с представителем Белого дома. Фото: скрин из социальных сетей Фото: скрин из социальных сетей Фото: скрин из социальных сетей Фото: скрин из социальных сетей К росту цен и инфляции в США привели многочисленные санкции, которые страна ввела против России после начала специальной операции на Украине. Американские СМИ пишут, что администрация президента США Джо Байдена обвиняет во внутренних проблемах Россию, чтобы набрать дополнительных очков на выборах. Байден также лично заявлял, что в проблемах США якобы виновата Россия.

Американцы в социальных сетях высмеяли нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая, выступая перед журналистами, обвинила президента России Владимира Путина в высокой инфляции и росте цен. Американцы отмечают, что Карин Жан-Пьер «еще не научилась врать так же, как ее предшественница Джен Псаки». «Текущая инфляция — это повышение цен Путина», — сказала Жан-Пьер. Пользователи соцсетей не согласились с представителем Белого дома. К росту цен и инфляции в США привели многочисленные санкции, которые страна ввела против России после начала специальной операции на Украине. Американские СМИ пишут, что администрация президента США Джо Байдена обвиняет во внутренних проблемах Россию, чтобы набрать дополнительных очков на выборах. Байден также лично заявлял, что в проблемах США якобы виновата Россия.