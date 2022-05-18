«Азовсталь» покинули более 1700 украинских националистов

19 мая 2022 в 00:39 Размер текста - 17 +

1744 украинских боевика из «Азовстали» сдались в плен войскам РФ и ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За сутки 785 украинских националистов и военных из «Азовстали» сдались войскам России и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил основатель батальона народной милиции ДНР «Восток» Александр Ходаковский Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что с 16 мая «Азовсталь» покинули более 950 националистов. В Кремле заявили, что Минобороны РФ намерено определить, кто из украинских военнопленных служил в ВСУ, а кто в батальонах националистов. «Итого через наш участок на сегодня — 785 человек. Смотрю на это дело… вчера 600, сегодня почти 800 только на нашем участке», — написал Александр Ходаковский в своем telegram-канале. Также он отметил, что все сдавшиеся украинские националисты боеспособны. «Готов нашим мужикам в ноги поклониться — их реально больше нас и было, и остается», — подчеркнул Ходаковский. Ранее власти Донецкой народной республики сообщили, что военнослужащие РФ и ДНР надежно заблокировали националистов на территории завода. Они разбили несколько наблюдательных и снайперских позиций противника, в результате чего националисты бежали вглубь территории завода. Минобороны РФ сообщило о 959 сдавшихся в плен украинских боевиках из «Азовстали», передает «Национальная служба новостей». Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса.

За сутки 785 украинских националистов и военных из «Азовстали» сдались войскам России и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил основатель батальона народной милиции ДНР «Восток» Александр Ходаковский Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что с 16 мая «Азовсталь» покинули более 950 националистов. В Кремле заявили, что Минобороны РФ намерено определить, кто из украинских военнопленных служил в ВСУ, а кто в батальонах националистов. «Итого через наш участок на сегодня — 785 человек. Смотрю на это дело… вчера 600, сегодня почти 800 только на нашем участке», — написал Александр Ходаковский в своем telegram-канале. Также он отметил, что все сдавшиеся украинские националисты боеспособны. «Готов нашим мужикам в ноги поклониться — их реально больше нас и было, и остается», — подчеркнул Ходаковский. Ранее власти Донецкой народной республики сообщили, что военнослужащие РФ и ДНР надежно заблокировали националистов на территории завода. Они разбили несколько наблюдательных и снайперских позиций противника, в результате чего националисты бежали вглубь территории завода. Минобороны РФ сообщило о 959 сдавшихся в плен украинских боевиках из «Азовстали», передает «Национальная служба новостей». Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса.