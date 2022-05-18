Робота разработали в пермской компании Promobot Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми широкой общественности представили робота-патрульного «Скорпион», разработанного компанией Promobot. Презентация прошла в рамках всероссийского форума промышленного туризма «Завод и туризм», который проходит в Перми 19—20 мая. Опытный образец успешно прошел испытания, передает корреспондент URA.RU с места событий. Предполагается, что робот сможет помогать силовикам, к примеру, участвовать в охране общественного порядка.

«Робот оборудован системой распознавания лиц и системой навигации (GPS, ГЛОНАСС). Он способен передвигаться по лестницам, снегу, грязи, песку и осуществлять патрулирование загазованных территории. Такие роботы могут вести патрулирование, помогая силовым структурам в охране общественного порядка. К примеру, на нем установлены средства сковывания противника, это может помочь задержать нарушителя до приезда полиции», — рассказали корреспонденту URA.RU в компании Promobot. «Скорпион» может работать как в автономном режиме, так и управляться оператором.

URA.RU рассказывало, что роботы, разработанные компанией Promobot, находят применение в различных сферах человеческой деятельности. Так, робот-нянька помогает воспитателям в детском саду города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа. В Перми робот-девушка готовит для посетителей парка Горького кофе и мороженое, а в Дубае (ОАЭ) робот консультирует бизнесменов в деловом центре.