Россия объявила португальских дипломатов персонами нон-грата

19 мая 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Пять португальских дипломатов обязали покинуть Россию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россия объявила пятерых сотрудников португальского посольства персонами нон-грата. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ. «19 мая в МИД России была вызвана Посол Португалии в Москве М.Фишер. В качестве ответной меры пять сотрудников посольства Португальской Республики в Российской Федерации объявлены „persona nоn grata“. Им надлежит покинуть территорию страны в течение 14 дней с момента вручения Послу соответствующей ноты», — говорится в сообщении МИД РФ. Высылка дипломатов стала ответной мерой на аналогичные действия европейских стран. 18 мая Россия выслала из страны 24 итальянских дипломатов. В этот же день Россию покинули 34 французских дипломата и 27 испанских.

Россия объявила пятерых сотрудников португальского посольства персонами нон-грата. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ. «19 мая в МИД России была вызвана Посол Португалии в Москве М.Фишер. В качестве ответной меры пять сотрудников посольства Португальской Республики в Российской Федерации объявлены „persona nоn grata“. Им надлежит покинуть территорию страны в течение 14 дней с момента вручения Послу соответствующей ноты», — говорится в сообщении МИД РФ. Высылка дипломатов стала ответной мерой на аналогичные действия европейских стран. 18 мая Россия выслала из страны 24 итальянских дипломатов. В этот же день Россию покинули 34 французских дипломата и 27 испанских.