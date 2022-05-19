Россия объявила португальских дипломатов персонами нон-грата

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Пять португальских дипломатов обязали покинуть Россию Фото:

Россия объявила пятерых сотрудников португальского посольства персонами нон-грата. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

«19 мая в МИД России была вызвана Посол Португалии в Москве М.Фишер. В качестве ответной меры пять сотрудников посольства Португальской Республики в Российской Федерации объявлены „persona nоn grata“. Им надлежит покинуть территорию страны в течение 14 дней с момента вручения Послу соответствующей ноты», — говорится в сообщении МИД РФ.

Высылка дипломатов стала ответной мерой на аналогичные действия европейских стран. 18 мая Россия выслала из страны 24 итальянских дипломатов. В этот же день Россию покинули 34 французских дипломата и 27 испанских.

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Россия объявила пятерых сотрудников португальского посольства персонами нон-грата. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ. «19 мая в МИД России была вызвана Посол Португалии в Москве М.Фишер. В качестве ответной меры пять сотрудников посольства Португальской Республики в Российской Федерации объявлены „persona nоn grata“. Им надлежит покинуть территорию страны в течение 14 дней с момента вручения Послу соответствующей ноты», — говорится в сообщении МИД РФ. Высылка дипломатов стала ответной мерой на аналогичные действия европейских стран. 18 мая Россия выслала из страны 24 итальянских дипломатов. В этот же день Россию покинули 34 французских дипломата и 27 испанских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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