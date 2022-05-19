Россия объявила португальских дипломатов персонами нон-грата

Пять португальских дипломатов обязали покинуть Россию
Россия объявила пятерых сотрудников португальского посольства персонами нон-грата. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.
«19 мая в МИД России была вызвана Посол Португалии в Москве М.Фишер. В качестве ответной меры пять сотрудников посольства Португальской Республики в Российской Федерации объявлены „persona nоn grata“. Им надлежит покинуть территорию страны в течение 14 дней с момента вручения Послу соответствующей ноты», — говорится в сообщении МИД РФ.
Высылка дипломатов стала ответной мерой на аналогичные действия европейских стран. 18 мая Россия выслала из страны 24 итальянских дипломатов. В этот же день Россию покинули 34 французских дипломата и 27 испанских.
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