18 мая 2022

В Челябинской области школьник умер в день рождения мамы

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и машины скорой медицинской помощи. Магнитогорск, здоровье, медицина, скорая медицинская помощь
Врачам не удалось спасти ребенка Фото:

В Брединском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства смерти восьмилетнего ребенка. По предварительным данным, мальчик неосознанно покончил с собой в день рождения мамы, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело ребенка нашли дома вечером 18 мая, когда его мама отмечала на кухне день рождения. До этого он просил ее поиграть с ним, но женщина попросила сына подождать. Мальчик сидел в комнате со старшей сестрой и расстраивался, она вышла ненадолго, а когда вернулась, он уже был без признаков жизни, скорая его не спасла», — рассказал источник.

Судя по всему, ребенок хотел напугать родных, но случилась трагедия. Официально правоохранительные органы информацию не комментируют.

Ранее в школе Миасса во время репетиции танца скончалась 9-летняя девочка. Как сообщила мать девочки, у ребенка остановилось сердце. По сообщениям источника, девочка с 2019 года страдала сердечным заболеванием.

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В Брединском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства смерти восьмилетнего ребенка. По предварительным данным, мальчик неосознанно покончил с собой в день рождения мамы, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело ребенка нашли дома вечером 18 мая, когда его мама отмечала на кухне день рождения. До этого он просил ее поиграть с ним, но женщина попросила сына подождать. Мальчик сидел в комнате со старшей сестрой и расстраивался, она вышла ненадолго, а когда вернулась, он уже был без признаков жизни, скорая его не спасла», — рассказал источник. Судя по всему, ребенок хотел напугать родных, но случилась трагедия. Официально правоохранительные органы информацию не комментируют. Ранее в школе Миасса во время репетиции танца скончалась 9-летняя девочка. Как сообщила мать девочки, у ребенка остановилось сердце. По сообщениям источника, девочка с 2019 года страдала сердечным заболеванием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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