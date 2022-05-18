В Челябинской области школьник умер в день рождения мамы

Врачам не удалось спасти ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU

В Брединском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства смерти восьмилетнего ребенка. По предварительным данным, мальчик неосознанно покончил с собой в день рождения мамы, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело ребенка нашли дома вечером 18 мая, когда его мама отмечала на кухне день рождения. До этого он просил ее поиграть с ним, но женщина попросила сына подождать. Мальчик сидел в комнате со старшей сестрой и расстраивался, она вышла ненадолго, а когда вернулась, он уже был без признаков жизни, скорая его не спасла», — рассказал источник.

Судя по всему, ребенок хотел напугать родных, но случилась трагедия. Официально правоохранительные органы информацию не комментируют.

Ранее в школе Миасса во время репетиции танца скончалась 9-летняя девочка. Как сообщила мать девочки, у ребенка остановилось сердце. По сообщениям источника, девочка с 2019 года страдала сердечным заболеванием.