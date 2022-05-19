В России увеличат штрафы за шашлыки до 2 млн рублей

19 мая 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Штраф до 2 млн рублей предусмотрен, если из-за нарушения безопасности начался пожар в лесу Фото: Алексей Андронов © URA.RU В России в два-три раза увеличат штрафы за нарушение противопожарных правил в лесу, максимальная сумма составит до 2 млн рублей. Такие поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП) одобрила Госдума. За нарушения, которые повлекли возникновение пожара, причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, придется заплатить до 2 млн рублей. «За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима и режима ЧС будут штрафовать. Сумма взысканий может составить до 1 млн рублей. Причем штрафы для граждан повышаются в 10 раз — с нынешних 4—5 тыс. рублей до 30—50 тыс. рублей», — сообщается на сайте Госдумы. Штраф до 400 тысяч рублей предусмотрен за выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований противопожарной безопасности. Речь идет о лесах и земельных участках, которые примыкают к ним, а также к защитным или лесным насаждениям. За эти же нарушения в лесопарковом зеленом поясе оштрафуют на сумму до 1 млн рублей. Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, где можно жарить шашлыки. С 1 мая вступили в силу новые требования. Территорию вокруг мангала для шашлыка нужно очистить в радиусе двух метров, если речь идет о дачном участке. В России запрещено готовить шашлыки в парках, лесах и местах с густой растительностью, где может быть сухостой, пишет RT.

В России в два-три раза увеличат штрафы за нарушение противопожарных правил в лесу, максимальная сумма составит до 2 млн рублей. Такие поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП) одобрила Госдума. За нарушения, которые повлекли возникновение пожара, причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, придется заплатить до 2 млн рублей. «За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима и режима ЧС будут штрафовать. Сумма взысканий может составить до 1 млн рублей. Причем штрафы для граждан повышаются в 10 раз — с нынешних 4—5 тыс. рублей до 30—50 тыс. рублей», — сообщается на сайте Госдумы. Штраф до 400 тысяч рублей предусмотрен за выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований противопожарной безопасности. Речь идет о лесах и земельных участках, которые примыкают к ним, а также к защитным или лесным насаждениям. За эти же нарушения в лесопарковом зеленом поясе оштрафуют на сумму до 1 млн рублей. Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, где можно жарить шашлыки. С 1 мая вступили в силу новые требования. Территорию вокруг мангала для шашлыка нужно очистить в радиусе двух метров, если речь идет о дачном участке. В России запрещено готовить шашлыки в парках, лесах и местах с густой растительностью, где может быть сухостой, пишет RT.