Вирусолог Волчков рассказал об отложенном инфаркте после COVID-19

20 мая 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Часть пациентов, перенесших COVID-19, рискуют оказаться под ударом инфаркта или инсульта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Люди с лишним весом и избыточным уровнем холестерина спустя время после перенесенного коронавируса могут столкнуться с инфарктом или инсультом. Об этом URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Если говорить про сердечно-сосудистые повреждения после ковида, там идет регенерация. Но как побочный эффект регенерации, когда у человека есть избыточный вес, высокий уровень холестерина, могут образовываться холестериновые бляшки. Следствие оторванной холестериновой бляшки, это ишемия. В случае сердца, это инфаркт, в случае головного мозга, это инсульт и так вплоть до летального исхода. Это один из значимых побочных эффектов такого рода вирусных инфекций — отложенный инсульт и инфаркт», — сказал Павел Волчков. По мнению собеседника агентства, больше всего по сердечно-сосудистой системе ударил дельта-штамм коронавируса. «Можно сейчас смотреть за переболевшими возрастными пациентами с избыточной массой тела и большим уровнем холестерина. Если у них еще сопутствующее артериальное давление и какое-нибудь хроническое заболевание, типа диабета, там обратный отсчет случился, вероятность инсульта или инфаркта максимизирована. Можно сейчас по статистике, по корреляциям посмотреть, как всплеск „Дельты“ будет отражаться на всплеске инсультов и инфарктов в отложенной перспективе для таких групп больных», — уточнил он. Ранее кардиолог, академик РАН, доктор медицинских наук, Юрий Беленков рассказал URA.RU, что коронавирус способен поражать сердце в острый период инфекции, также инфекция воздействует на орган в первые 140 дней после болезни и усугубляет его состояние в долгосрочной перспективе. Иммунолог Николай Крючков отметил, что у переболевших COVID-19 раньше срока могут проявиться заболевания, которые чаще всего встречаются в старости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Люди с лишним весом и избыточным уровнем холестерина спустя время после перенесенного коронавируса могут столкнуться с инфарктом или инсультом. Об этом URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Если говорить про сердечно-сосудистые повреждения после ковида, там идет регенерация. Но как побочный эффект регенерации, когда у человека есть избыточный вес, высокий уровень холестерина, могут образовываться холестериновые бляшки. Следствие оторванной холестериновой бляшки, это ишемия. В случае сердца, это инфаркт, в случае головного мозга, это инсульт и так вплоть до летального исхода. Это один из значимых побочных эффектов такого рода вирусных инфекций — отложенный инсульт и инфаркт», — сказал Павел Волчков. По мнению собеседника агентства, больше всего по сердечно-сосудистой системе ударил дельта-штамм коронавируса. «Можно сейчас смотреть за переболевшими возрастными пациентами с избыточной массой тела и большим уровнем холестерина. Если у них еще сопутствующее артериальное давление и какое-нибудь хроническое заболевание, типа диабета, там обратный отсчет случился, вероятность инсульта или инфаркта максимизирована. Можно сейчас по статистике, по корреляциям посмотреть, как всплеск „Дельты“ будет отражаться на всплеске инсультов и инфарктов в отложенной перспективе для таких групп больных», — уточнил он. Ранее кардиолог, академик РАН, доктор медицинских наук, Юрий Беленков рассказал URA.RU, что коронавирус способен поражать сердце в острый период инфекции, также инфекция воздействует на орган в первые 140 дней после болезни и усугубляет его состояние в долгосрочной перспективе. Иммунолог Николай Крючков отметил, что у переболевших COVID-19 раньше срока могут проявиться заболевания, которые чаще всего встречаются в старости.