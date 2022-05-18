На главной переправе в ЯНАО подняли цены

Паромы готовятся выйти на маршрут в скором времени Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Стоимость льготных тарифов на перевозку грузов, пассажиров и багажа речным транспортом через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги выросла на 10 рублей. Такие данные опубликованы в документе на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«В соответствии с постановлением правительства Ямало-ненецкого автономного округа от 1 ноября 2010 года N, 355-П приказываю установить льготные тарифы на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом по маршруту Салехард — Лабытнанги, Лабытнанги — Салехард согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в документе.

К примеру, стоимость перевоза мотоцикла достигла 130 рублей. Автомобилей массой до 3,5 тонны и прицепов к авто, кроме грузовых и грузопассажирских авто — 200 рублей. Цена на перевозку грузовых и грузопассажирских авто с разрешенной максимальной массой свыше 3 тонн до 3,5 тонны — 430 рублей.

Также по информации ведомства паромы готовятся выйти на маршрут в скором времени. «После того, как река в районе Салехарда и Лабытнанги полностью освободится ото льда, а перевозчик расчистит причалы от снега, будет запущено паромное сообщение. Оно продлится до начала ледостава», — сообщила пресс-служба в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что из-за подвижки льда переправу через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги закрывают. Между городами будет курсировать вертолет.