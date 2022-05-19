19 мая 2022

Россиянам предложили альтернативу банковским картам за рубежом

© Служба новостей «URA.RU»
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Туроператоры нашли альтернативу неработающим банковским картам за границей Фото:
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Туроператоры предложили альтернативу неработающим банковским картам за рубежом. О том, как работает новая схема, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Как сообщили в РСТ, туроператоры начали предлагать россиянам при покупке путевки оформить еще и депозит. Предполагается, что на него можно будет перечислять любую сумму денег, которую клиент сможет использовать в счет оплаты услуг отеля или другой принимающей стороны, рассказал «Известиям» вице-президент союза Дмитрий Горин. Такую услугу предложили ввести сами туристы, которые хотели иметь возможность оплачивать услуги хотя бы в отеле, если не получится использовать карту или обналичить деньги за рубежом.

В РСТ сообщили, что сейчас такую схему предлагают в отелях 13 стран мира, среди которых Мальдивы, ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Сейшелы. Список продолжит расширяться. Услуга предоставляется таким образом, что у клиентов принимают депозит в рублях и конвертируют деньги для оплаты сервисов за рубежом по курсу ЦБ. При этом туроператоры берут комиссию в 10—12% от суммы депозита. Неиспользованная сумма возвращается туристу.

Ограничения по расчетам за рубежом для россиян ввели платежные системы Visa, Mastercard и JCB. Visa и Mastercard с 10 марта ограничили использование платежных систем — для россиян они перестали действовать за границей. Картами Visa, Mastercard в России пока можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят, пишет «Национальная служба новостей». Иностранные магазины также стали отклонять платежи с карт китайской платежной системы UnionPay, которая стала популярна у россиян из-за западных санкций.

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Туроператоры предложили альтернативу неработающим банковским картам за рубежом. О том, как работает новая схема, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Как сообщили в РСТ, туроператоры начали предлагать россиянам при покупке путевки оформить еще и депозит. Предполагается, что на него можно будет перечислять любую сумму денег, которую клиент сможет использовать в счет оплаты услуг отеля или другой принимающей стороны, рассказал «Известиям» вице-президент союза Дмитрий Горин. Такую услугу предложили ввести сами туристы, которые хотели иметь возможность оплачивать услуги хотя бы в отеле, если не получится использовать карту или обналичить деньги за рубежом. В РСТ сообщили, что сейчас такую схему предлагают в отелях 13 стран мира, среди которых Мальдивы, ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Сейшелы. Список продолжит расширяться. Услуга предоставляется таким образом, что у клиентов принимают депозит в рублях и конвертируют деньги для оплаты сервисов за рубежом по курсу ЦБ. При этом туроператоры берут комиссию в 10—12% от суммы депозита. Неиспользованная сумма возвращается туристу. Ограничения по расчетам за рубежом для россиян ввели платежные системы Visa, Mastercard и JCB. Visa и Mastercard с 10 марта ограничили использование платежных систем — для россиян они перестали действовать за границей. Картами Visa, Mastercard в России пока можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят, пишет «Национальная служба новостей». Иностранные магазины также стали отклонять платежи с карт китайской платежной системы UnionPay, которая стала популярна у россиян из-за западных санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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