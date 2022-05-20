В офисе Зеленского предложили отказаться от слова «русские»

Советник главы офиса президента Украины хочет, чтобы в Харьковской области забыли слово «русские» Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках жители должны забыть слово «русские», а также необходимо, чтобы руководства этих областей «не было физически». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово „русские“. Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово „русские“ и чтобы уголовные элементы, называющие себя властями, — чтобы их не было физически», — отметил он, слова советника главы офиса Зеленского приводит издание Страна.ua.

Вынужденная спецоперация на территории Украины проходит с конца февраля. Безусловный приоритет российской армии — спасение жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий России под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. При этом ни ДНР, ни ЛНР, ни Херсонская область на Украину возвращаться не собираются, пишет «Царьград». Херсонская область планирует попросить президента РФ Владимира Путина о присоединении к России. Там уже начали переходить на рубли и объявили о выдаче российских паспортов.