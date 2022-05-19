На трассе в Курганской области произошло ДТП с участием школьного автобуса (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе в Шадринском муниципальном округе (Курганская область) в школьный автобус въехал легкой автомобиль. Фото с места ДТП опубликованы в социальных сетях.

«Трасса Шадринск-Челябинск, в районе села Верхняя Полевая», — подписал снимок с места аварии анонимный автор в группе «Шадринск — часть России». На фотографиях видно, что передняя часть автомобиля сильно повреждена — смят передний капот, разбито лобовое стекло.

В группе «Нетипичный Шадринск» в соцсети «ВКонтакте» пользователи пишут, что якобы, школьный автобус не пропустил машину. «Автобус не захотел пропускать его, без указателя поворотов выехал с поворота», — прокомментировал опубликованные снимки пользователь Иван Иванов. В УГИБДД УМВД России по Курганской области запросили направить официальное обращение по поводу комментариев по произошедшему ДТП. Запрос был направлен. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU сообщало, что в прошлом году в Челябинской области автобус, перевозивший школьников, попал в аварию. В момент ДТП в салоне находились 13 детей. В отношении водителя автобуса был составлен протокол по ч.3 ст. 12.14 КоАП РФ за непредоставление права преимущественного проезда.

В Курганской области легковой автомобиль въехал в школьный автобус Фото: «Шадринск-часть России…», «ВКонтакте»