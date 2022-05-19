В Екатеринбург из Сеула вернулись картины авангардистов. Фото, видео

20 мая 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Картины авангардистов вернулись в Екатеринбургский музей изобразительных искусств 20 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбург вернулись картины с выставки «Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции», которая проходила в Сеуле (Южная Корея). Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ). «Это таинство такое, которое обычно происходит в стенах музея, без зрителей. Но так как повестка у нас уже даже федеральная, а глобальная, потому что об этой выставке уже написали и японцы, и Великобритания», [мы решили провести распаковку публично], — рассказал директор Екатеринбургский музей изобразительных искусств Никита Корытин. По его словам, проблемы при перевозке были, но не глобальные. В частности, Корытин рассказал, что компаний, которые занимаются перевозкой ценных грузов, в мире очень мало, как и аэропортов, способных хранить груз подобный картинам. К тому же, картин было 63 штуки, а размеры некоторых достигали двух метров. «Есть такие большие ящики, которые занимают половину транспортного самолета.<…> Поэтому с точки зрения логистики это [была] большая спецоперация по доставке культурного наследия из одной части мира в другую», — поделился директор ЕМИИ. В итоге картины доставляли в несколько этапов воздушным путем: из Южной Кореи в Турцию, затем Москву и оттуда уже в Екатеринбург. Также директор ЕМИИ признался, что в марте музей решил попросить вернуть картины раньше срока из-за того, что это была общая мировая тенденция. По его словам, на фоне проведения Россией спецоперации на Украине риски могли быть разные: начиная от противоправных действий на выставке в Сеуле и заканчивая порчей картин. В марте Екатеринбургский музей ИЗО попросил Культурный центр в Сеуле вернуть картины художников-авангардистов с выставки «Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции» из-за сложной политической ситуации. После переговоров выставку решили провести в рамках запланированного срока — до 17 апреля. Все это было следствием того, что утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Из-за этого многие западные страны начали вводить экономические санкции и закрывать воздушное пространство. Так, южнокорейская авиакомпания Korean Air приостановила пассажирские перелеты в Москву и Владивосток и грузовые рейсы в Европу через Москву до конца апреля. На выставке в Сеуле были представлены работы самых известных художников, например, картина Малевича Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Все 63 картины вернулись в целости и сохранности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Картины доставляли в специальных ящиках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Картины проверили на целостность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбург вернулись картины с выставки «Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции», которая проходила в Сеуле (Южная Корея). Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ). «Это таинство такое, которое обычно происходит в стенах музея, без зрителей. Но так как повестка у нас уже даже федеральная, а глобальная, потому что об этой выставке уже написали и японцы, и Великобритания», [мы решили провести распаковку публично], — рассказал директор Екатеринбургский музей изобразительных искусств Никита Корытин. По его словам, проблемы при перевозке были, но не глобальные. В частности, Корытин рассказал, что компаний, которые занимаются перевозкой ценных грузов, в мире очень мало, как и аэропортов, способных хранить груз подобный картинам. К тому же, картин было 63 штуки, а размеры некоторых достигали двух метров. «Есть такие большие ящики, которые занимают половину транспортного самолета.<…> Поэтому с точки зрения логистики это [была] большая спецоперация по доставке культурного наследия из одной части мира в другую», — поделился директор ЕМИИ. В итоге картины доставляли в несколько этапов воздушным путем: из Южной Кореи в Турцию, затем Москву и оттуда уже в Екатеринбург. Также директор ЕМИИ признался, что в марте музей решил попросить вернуть картины раньше срока из-за того, что это была общая мировая тенденция. По его словам, на фоне проведения Россией спецоперации на Украине риски могли быть разные: начиная от противоправных действий на выставке в Сеуле и заканчивая порчей картин. В марте Екатеринбургский музей ИЗО попросил Культурный центр в Сеуле вернуть картины художников-авангардистов с выставки «Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции» из-за сложной политической ситуации. После переговоров выставку решили провести в рамках запланированного срока — до 17 апреля. Все это было следствием того, что утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Из-за этого многие западные страны начали вводить экономические санкции и закрывать воздушное пространство. Так, южнокорейская авиакомпания Korean Air приостановила пассажирские перелеты в Москву и Владивосток и грузовые рейсы в Европу через Москву до конца апреля.