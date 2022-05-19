В Кургане силовики определяли сильнейшее ведомство в футболе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 20 мая команды трех силовых ведомств сыграли в футбол. Судебные приставы, сотрудники Росгвардии и ФСИН приняли участие в товарищеском мини-футбольном турнире. Его посвятили 80-летию матча в блокадном Ленинграде, который состоялся 1942 году, передает корреспондент URA.RU.

«В рамках всероссийской акции проходят товарищеские матчи между командами УФССП России по Курганской области, управления Росгвардии и УФСИН России по Курганской области. Турнир посвящен легендарному футбольному матчу, который состоялся 31 мая 1942 года в блокадном городе между командами „Динамо“ и Ленинградского металлического завода имени И.В. Сталина», — рассказал во время церемонии открытия турнира начальник отделения по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Курганской области Алексей Кучин.

Победителями товарищеского турнира стали представители регионального УФСИН. На втором месте команда судебных приставов. На третьем — сотрудники Росгвардии.

В Кургане сотрудники трех силовых ведомств сыграли в футбол. Турнир посвятили легендарному футбольному матчу, который состоялся в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Товарищеский мини-футбольный турнир прошел в Кургане на стадионе детско-юношеской спортивной школы №3 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мини-футбольные турниры в честь героев Ленинграда прошли по всей стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В первом матче турнира судебные приставы со счетом 6:0 одержали победу над росгвардейцами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники УФСИН России по Курганской области во второй игре были чуть сильнее Росгвардии — счет 6:5 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские силовики показали хорошую физическую форму на футбольном поле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU