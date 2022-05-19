19 мая 2022

Курганские силовики из трех ведомств сыграли в футбол. Самые яркие кадры события

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
В Кургане силовики определяли сильнейшее ведомство в футболе Фото:

В Кургане 20 мая команды трех силовых ведомств сыграли в футбол. Судебные приставы, сотрудники Росгвардии и ФСИН приняли участие в товарищеском мини-футбольном турнире. Его посвятили 80-летию матча в блокадном Ленинграде, который состоялся 1942 году, передает корреспондент URA.RU.

«В рамках всероссийской акции проходят товарищеские матчи между командами УФССП России по Курганской области, управления Росгвардии и УФСИН России по Курганской области. Турнир посвящен легендарному футбольному матчу, который состоялся 31 мая 1942 года в блокадном городе между командами „Динамо“ и Ленинградского металлического завода имени И.В. Сталина», — рассказал во время церемонии открытия турнира начальник отделения по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Курганской области Алексей Кучин.

Победителями товарищеского турнира стали представители регионального УФСИН. На втором месте команда судебных приставов. На третьем — сотрудники Росгвардии.

Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган
В Кургане сотрудники трех силовых ведомств сыграли в футбол. Турнир посвятили легендарному футбольному матчу, который состоялся в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года
Фото:
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган
Товарищеский мини-футбольный турнир прошел в Кургане на стадионе детско-юношеской спортивной школы №3
Фото:
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган
Мини-футбольные турниры в честь героев Ленинграда прошли по всей стране
Фото:

Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган
В первом матче турнира судебные приставы со счетом 6:0 одержали победу над росгвардейцами
Фото:
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган
Сотрудники УФСИН России по Курганской области во второй игре были чуть сильнее Росгвардии — счет 6:5
Фото:
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган
Курганские силовики показали хорошую физическую форму на футбольном поле
Фото:
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган
Победителями товарищеского футбольного турнира стали сотрудники УФСИН России по Курганской области. Им вручили кубок и дипломы
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В Кургане 20 мая команды трех силовых ведомств сыграли в футбол. Судебные приставы, сотрудники Росгвардии и ФСИН приняли участие в товарищеском мини-футбольном турнире. Его посвятили 80-летию матча в блокадном Ленинграде, который состоялся 1942 году, передает корреспондент URA.RU. «В рамках всероссийской акции проходят товарищеские матчи между командами УФССП России по Курганской области, управления Росгвардии и УФСИН России по Курганской области. Турнир посвящен легендарному футбольному матчу, который состоялся 31 мая 1942 года в блокадном городе между командами „Динамо“ и Ленинградского металлического завода имени И.В. Сталина», — рассказал во время церемонии открытия турнира начальник отделения по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Курганской области Алексей Кучин. Победителями товарищеского турнира стали представители регионального УФСИН. На втором месте команда судебных приставов. На третьем — сотрудники Росгвардии.
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