«Локомотив» извинился перед волейболисткой «Уралочки»

Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» извинился перед кубинской спортсменкой «Уралочкой-НТМК» Айламой Монталво, которую тренер команды Андрей Воронков назвал «обезьяной». Публичные извинения опубликовала пресс-служба ВК «Локомотив».
«Волейбольный клуб „Локомотив“ искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с „Уралочкой-НТМК“. Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам», — говорится в сообщении. По словам представителей волейбольного клуба, для них всегда были важны принципы взаимоуважения и никогда не было места для дискриминации.
Сообщается, что публичных извинений не было долго время из-за того, что проводилась официальная оценка и разбора конфликта на дисциплинарной комиссии, которая прошла лишь спустя неделю после матча. «Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны», — заявил волейбольный клуб «Локомотив».
Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» извинился перед кубинской спортсменкой «Уралочкой-НТМК» Айламой Монталво, которую тренер команды Андрей Воронков назвал «обезьяной». Публичные извинения опубликовала пресс-служба ВК «Локомотив». «Волейбольный клуб „Локомотив“ искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с „Уралочкой-НТМК“. Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам», — говорится в сообщении. По словам представителей волейбольного клуба, для них всегда были важны принципы взаимоуважения и никогда не было места для дискриминации. Сообщается, что публичных извинений не было долго время из-за того, что проводилась официальная оценка и разбора конфликта на дисциплинарной комиссии, которая прошла лишь спустя неделю после матча. «Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны», — заявил волейбольный клуб «Локомотив». Скандал произошел 12 мая во время чемпионата России между «Локомотивом» (Калининград) и «Уралочкой» (Екатеринбург). В перерыве тренер калининградской команды Андрей Воронков назвал «обезьяной» кубинскую спортсменку Айламе Монталво, его слова попали на видео. Сама волейболистка заявила, что гордится своим цветом кожи и своей национальностью, и покинула клуб из-за окончания контракта. В ее поддержку выступили Ксения Собчак и Дмитрий Губерниев, а также министр спорта РФ Олег Матыцин. 19 мая Воронкова дисквалифицировали на два года по решению дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола. Тренер же приносить извинения от своего лица отказался.