«Локомотив» извинился перед волейболисткой «Уралочки»

20 мая 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Волейбольный клуб «Локомотив» извинился перед кубинской спортсменской лишь спустя неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» извинился перед кубинской спортсменкой «Уралочкой-НТМК» Айламой Монталво, которую тренер команды Андрей Воронков назвал «обезьяной». Публичные извинения опубликовала пресс-служба ВК «Локомотив». «Волейбольный клуб „Локомотив“ искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с „Уралочкой-НТМК“. Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам», — говорится в сообщении. По словам представителей волейбольного клуба, для них всегда были важны принципы взаимоуважения и никогда не было места для дискриминации. Сообщается, что публичных извинений не было долго время из-за того, что проводилась официальная оценка и разбора конфликта на дисциплинарной комиссии, которая прошла лишь спустя неделю после матча. «Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны», — заявил волейбольный клуб «Локомотив». Скандал произошел 12 мая во время чемпионата России между «Локомотивом» (Калининград) и «Уралочкой» (Екатеринбург). В перерыве тренер калининградской команды Андрей Воронков назвал «обезьяной» кубинскую спортсменку Айламе Монталво, его слова попали на видео. Сама волейболистка заявила, что гордится своим цветом кожи и своей национальностью, и покинула клуб из-за окончания контракта. В ее поддержку выступили Ксения Собчак и Дмитрий Губерниев, а также министр спорта РФ Олег Матыцин. 19 мая Воронкова дисквалифицировали на два года по решению дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола. Тренер же приносить извинения от своего лица отказался.

Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» извинился перед кубинской спортсменкой «Уралочкой-НТМК» Айламой Монталво, которую тренер команды Андрей Воронков назвал «обезьяной». Публичные извинения опубликовала пресс-служба ВК «Локомотив». «Волейбольный клуб „Локомотив“ искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с „Уралочкой-НТМК“. Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам», — говорится в сообщении. По словам представителей волейбольного клуба, для них всегда были важны принципы взаимоуважения и никогда не было места для дискриминации. Сообщается, что публичных извинений не было долго время из-за того, что проводилась официальная оценка и разбора конфликта на дисциплинарной комиссии, которая прошла лишь спустя неделю после матча. «Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны», — заявил волейбольный клуб «Локомотив». Скандал произошел 12 мая во время чемпионата России между «Локомотивом» (Калининград) и «Уралочкой» (Екатеринбург). В перерыве тренер калининградской команды Андрей Воронков назвал «обезьяной» кубинскую спортсменку Айламе Монталво, его слова попали на видео. Сама волейболистка заявила, что гордится своим цветом кожи и своей национальностью, и покинула клуб из-за окончания контракта. В ее поддержку выступили Ксения Собчак и Дмитрий Губерниев, а также министр спорта РФ Олег Матыцин. 19 мая Воронкова дисквалифицировали на два года по решению дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола. Тренер же приносить извинения от своего лица отказался.