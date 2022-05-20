Украинцы жалуются на мародерство ВСУ и боевиков в городах

20 мая 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

В Северодонецке, где последние месяцы были активные бои, зачищают целые дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные во время спецоперации РФ на Донбассе обворовывают города и выгоняют из квартир мирных жителей. Об этом URA.RU сообщила жительница Северодонецка Ирина Семиряжко, которая была вынуждена уехать в Россию. «Когда мы выбрались мои знакомые — люди, которых очень хорошо знаю и могу доверять — говорили, что к ним просто пришли, попросили из квартиры. И в их квартирах были оборудованы огневые точки. Это стопроцентно. Также часть районов нашего города была оцеплена. Подъезжали фуры и квартиры с первого по шестой этаж просто вычищались. Выносили имущество полностью», — рассказала женщина. По ее словам, все последние годы украинские военные «стянули все что можно было из близлежащих городов и поселков. «Отправлялось все это домой почтой. Об этом все знали. Все, что можно было отжать — все увезли. Мы слышали такие разговоры: «Мам, что ты дала по списку, не все могу тебе привезти. Они тут нищие. С них тут нечего брать. Они тут погано живут». А у нас жили простые рабочие люди», — уточнила Семиряжко. Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что украинские боевики разместили артиллерию на территории диспансера в Северодонецке. При этом персонал и пациентов выгнали. Также известно, что украинская группировка в Северодонецке лишилась снабжения, а главнокомандующий ВСУ попросил разрешения отвести войска из данного района. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. В ходе нее удалось полностью очистить некоторые украинские города от нацбатов, в том числе — Мариуполь. Остальная часть боевиков и членов ВСУ забаррикадировались на предприятии, российские войска заблокировали их. Причина такого решения — исключение напрасных жертв среди мирного населения, которых могут использовать в качестве живого щита. Поэтому президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод.

Украинские военные во время спецоперации РФ на Донбассе обворовывают города и выгоняют из квартир мирных жителей. Об этом URA.RU сообщила жительница Северодонецка Ирина Семиряжко, которая была вынуждена уехать в Россию. «Когда мы выбрались мои знакомые — люди, которых очень хорошо знаю и могу доверять — говорили, что к ним просто пришли, попросили из квартиры. И в их квартирах были оборудованы огневые точки. Это стопроцентно. Также часть районов нашего города была оцеплена. Подъезжали фуры и квартиры с первого по шестой этаж просто вычищались. Выносили имущество полностью», — рассказала женщина. По ее словам, все последние годы украинские военные «стянули все что можно было из близлежащих городов и поселков. «Отправлялось все это домой почтой. Об этом все знали. Все, что можно было отжать — все увезли. Мы слышали такие разговоры: «Мам, что ты дала по списку, не все могу тебе привезти. Они тут нищие. С них тут нечего брать. Они тут погано живут». А у нас жили простые рабочие люди», — уточнила Семиряжко. Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что украинские боевики разместили артиллерию на территории диспансера в Северодонецке. При этом персонал и пациентов выгнали. Также известно, что украинская группировка в Северодонецке лишилась снабжения, а главнокомандующий ВСУ попросил разрешения отвести войска из данного района. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. В ходе нее удалось полностью очистить некоторые украинские города от нацбатов, в том числе — Мариуполь. Остальная часть боевиков и членов ВСУ забаррикадировались на предприятии, российские войска заблокировали их. Причина такого решения — исключение напрасных жертв среди мирного населения, которых могут использовать в качестве живого щита. Поэтому президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод.