Тюменка устроила гонки на тротуаре и чуть не сбила школьников. Видео

20 мая 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Жительница Тобольска прокатилась по тротуару, где гуляли дети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Тобольска на Renault Logan прокатилась по пешеходной дорожке, на которой находились школьники. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. В Госавтоинспекции нарушительница заявила, что виноватой себя не считает, а сама ситуация ей неприятна. «Жителей города возмутило, что женщина автомобиле Renault Logan едет по пешеходной дорожке, где идут школьники. Автоинспекторы вызвали водителя в ГИБДД. Она пояснила, что забирала 9-летнюю дочь из школы и не сориентировалась, так как в данном месте было произведено благоустройство, установлены бордюры, а вообще она не нарушитель и эта ситуация ей была очень неприятна», — рассказали в региональном управлении ГИБДД. Там добавили, что тоболячку наказали не только за езду по тротуарам. На кадрах видеозаписи инцидента сотрудники ДПС разглядели, что в автомобиле нарушительницы находился ребенок, который не был пристегнут ремнем безопасности. За езду по пешеходной дорожке женщина получила штраф 2 тыс. рублей, а за нарушение правил перевозки детей — штраф 3 тыс. рублей.

Жительница Тобольска на Renault Logan прокатилась по пешеходной дорожке, на которой находились школьники. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. В Госавтоинспекции нарушительница заявила, что виноватой себя не считает, а сама ситуация ей неприятна. «Жителей города возмутило, что женщина автомобиле Renault Logan едет по пешеходной дорожке, где идут школьники. Автоинспекторы вызвали водителя в ГИБДД. Она пояснила, что забирала 9-летнюю дочь из школы и не сориентировалась, так как в данном месте было произведено благоустройство, установлены бордюры, а вообще она не нарушитель и эта ситуация ей была очень неприятна», — рассказали в региональном управлении ГИБДД. Там добавили, что тоболячку наказали не только за езду по тротуарам. На кадрах видеозаписи инцидента сотрудники ДПС разглядели, что в автомобиле нарушительницы находился ребенок, который не был пристегнут ремнем безопасности. За езду по пешеходной дорожке женщина получила штраф 2 тыс. рублей, а за нарушение правил перевозки детей — штраф 3 тыс. рублей.