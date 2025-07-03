На трассе Тюмень — Омск из-за аварии организовано реверсивное движение

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На 94-м километре автодороги произошло крупное ДТП
На 94-м километре автодороги произошло крупное ДТП Фото:

На 94-м километре трассы Р-402 в Заводоуковском районе Тюменской области введено реверсивное движение из-за крупного ДТП. Об этом сообщает telegram-канал ФКУ «Уралуправтодор».

«ФКУ „Уралуправтодор“ информирует: Внимание! На автодороге Р-402 км 94 (Заводоуковский район) произошло ДТП! Организовано реверсивное движение!», — указано  в публикации.

Водителей просят учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании маршрута по указанной автодороге. А также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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На 94-м километре трассы Р-402 в Заводоуковском районе Тюменской области введено реверсивное движение из-за крупного ДТП. Об этом сообщает telegram-канал ФКУ «Уралуправтодор». «ФКУ „Уралуправтодор“ информирует: Внимание! На автодороге Р-402 км 94 (Заводоуковский район) произошло ДТП! Организовано реверсивное движение!», — указано  в публикации. Водителей просят учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании маршрута по указанной автодороге. А также соблюдать дистанцию и скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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