На трассе Тюмень — Омск из-за аварии организовано реверсивное движение

На 94-м километре автодороги произошло крупное ДТП
На 94-м километре трассы Р-402 в Заводоуковском районе Тюменской области введено реверсивное движение из-за крупного ДТП. Об этом сообщает telegram-канал ФКУ «Уралуправтодор».
«ФКУ „Уралуправтодор“ информирует: Внимание! На автодороге Р-402 км 94 (Заводоуковский район) произошло ДТП! Организовано реверсивное движение!», — указано в публикации.
Водителей просят учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании маршрута по указанной автодороге. А также соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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