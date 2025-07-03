Непогода застала врасплох жителей Ишимского района
В селе Ершово Ишимского района Тюменской области выпал град размером с куриное яйцо. Подтверждающие фотографии были опубликованы в telegram-канале «Ишим пере Подслушано».
«Град. В Ершово», — коротко сообщил анонимный автор публикации.
Ранее агентство писало о том, что на Тюменскую область надвигаются сильные дожди, ливни, крупный град и грозы с порывами ветра более 25 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, непогода продержится на территории региона до 5 июля.
Град выпал в Ишимском районе
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