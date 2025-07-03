В Тюменской области выпал град размером с куриное яйцо. Фото

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Непогода застала врасплох жителей Ишимского района
Непогода застала врасплох жителей Ишимского района Фото:

В селе Ершово Ишимского района Тюменской области выпал град размером с куриное яйцо. Подтверждающие фотографии были опубликованы в telegram-канале «Ишим пере Подслушано».

«Град. В Ершово», — коротко сообщил анонимный автор публикации. 

Ранее агентство писало о том, что на Тюменскую область надвигаются сильные дожди, ливни, крупный град и грозы с порывами ветра более 25 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, непогода продержится на территории региона до 5 июля.

Град выпал в Ишимском районе
Град выпал в Ишимском районе
Фото:

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В селе Ершово Ишимского района Тюменской области выпал град размером с куриное яйцо. Подтверждающие фотографии были опубликованы в telegram-канале «Ишим пере Подслушано». «Град. В Ершово», — коротко сообщил анонимный автор публикации.  Ранее агентство писало о том, что на Тюменскую область надвигаются сильные дожди, ливни, крупный град и грозы с порывами ветра более 25 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, непогода продержится на территории региона до 5 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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