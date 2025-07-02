02 июля 2025

Тура обмелела почти на два метра за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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До своего исторического минимума Туре осталось менее 2,5 метров
До своего исторического минимума Туре осталось менее 2,5 метров Фото:

Уровень воды в Туре в Тюмени за неделю снизился почти на два метра. Такие данные опубликованы на сайте паводок72.

«Название гидропоста: Тура-Тюмень. 25 июня — 320 сантиметров… 2 июля — 132», — написано на сайте. Таким образом уровень воды снизился на 1,88 метра.

За последние сутки река «потеряла» 16 сантиметров над нулем поста. Такими темпами Тура может достичь своего исторического минимума — сейчас до него осталось меньше 2,5 метров.

До исторического минимума Тура доходила в 2023 году Тогда, 1 октября 2023 года, уровень воды достиг -95 сантиметров.

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Уровень воды в Туре в Тюмени за неделю снизился почти на два метра. Такие данные опубликованы на сайте паводок72. «Название гидропоста: Тура-Тюмень. 25 июня — 320 сантиметров… 2 июля — 132», — написано на сайте. Таким образом уровень воды снизился на 1,88 метра. За последние сутки река «потеряла» 16 сантиметров над нулем поста. Такими темпами Тура может достичь своего исторического минимума — сейчас до него осталось меньше 2,5 метров. До исторического минимума Тура доходила в 2023 году Тогда, 1 октября 2023 года, уровень воды достиг -95 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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