Тура обмелела почти на два метра за неделю

До своего исторического минимума Туре осталось менее 2,5 метров
Уровень воды в Туре в Тюмени за неделю снизился почти на два метра. Такие данные опубликованы на сайте паводок72.
«Название гидропоста: Тура-Тюмень. 25 июня — 320 сантиметров… 2 июля — 132», — написано на сайте. Таким образом уровень воды снизился на 1,88 метра.
За последние сутки река «потеряла» 16 сантиметров над нулем поста. Такими темпами Тура может достичь своего исторического минимума — сейчас до него осталось меньше 2,5 метров.
До исторического минимума Тура доходила в 2023 году Тогда, 1 октября 2023 года, уровень воды достиг -95 сантиметров.
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