Источник: Универсиаду в Екатеринбурге отменят. Город примет другой турнир

17 мая 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Екатеринбургу может принять локальный чемпионат взамен Универсиады Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге Всемирная летняя Универсиада в Екатеринбурге в ближайшее время может быть официально отменена. Как сообщили URA.RU несколько источников, близких к организации игр, такое решение готовит международная федерация FISU. По одной из версий, взамен Екатеринбург примет аналогичный турнир с участием соседних с Россией государств. 17 мая сотрудников исполнительной дирекции Универсиады уведомили, что они будут уволены в полном составе, а саму дирекцию расформируют. При этом каких-либо заявлений, что игры в Екатеринбурге официально отменены, FISU не делала. Было известно лишь, что турнир отложен на неопределенный срок. Источники URA.RU пересказывали версию, что Универсиаду хотят провести в 2025 году. Однако с роспуском дирекции выяснилось, что ситуация резко поменялась. «Начался полный двусторонний разрыв контрактов — и с российской стороны, и со стороны FISU. То есть все идет к тому, что игр [в Екатеринбурге] не будет», — пересказал собеседник агентства. Он уточнил, что даже в случае отмены Универсиады все объекты будут достроены, а инфраструктура — проведена. Об этом же ранее заявлял полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. На фоне готовящегося решения FISU начались обсуждения, что вместо Универсиады в Екатеринбурге пройдет другое спортивное событие. «Иначе говоря, летом 2023 года игры все-таки пройдут, просто называться они будут по-другому», — уточнил инсайдер. Предполагается, что новое соревнование станет локальным аналогом Универсиады: по такому принципу Россия устраивала собственную Паралимпиаду в Ханты-Мансийске взамен Пекина-2022. Те игры посетили сборные Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана. Одновременно обсуждается, что под такой турнир в Екатеринбурге будет создана новая дирекция: «Совершенно иное юрлицо с другими бюджетами, регламентом, задачами». Связаться с главой дирекции Универсиады Александром Черновым URA.RU не удалось, его телефон оказался выключен.

Всемирная летняя Универсиада в Екатеринбурге в ближайшее время может быть официально отменена. Как сообщили URA.RU несколько источников, близких к организации игр, такое решение готовит международная федерация FISU. По одной из версий, взамен Екатеринбург примет аналогичный турнир с участием соседних с Россией государств. 17 мая сотрудников исполнительной дирекции Универсиады уведомили, что они будут уволены в полном составе, а саму дирекцию расформируют. При этом каких-либо заявлений, что игры в Екатеринбурге официально отменены, FISU не делала. Было известно лишь, что турнир отложен на неопределенный срок. Источники URA.RU пересказывали версию, что Универсиаду хотят провести в 2025 году. Однако с роспуском дирекции выяснилось, что ситуация резко поменялась. «Начался полный двусторонний разрыв контрактов — и с российской стороны, и со стороны FISU. То есть все идет к тому, что игр [в Екатеринбурге] не будет», — пересказал собеседник агентства. Он уточнил, что даже в случае отмены Универсиады все объекты будут достроены, а инфраструктура — проведена. Об этом же ранее заявлял полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. На фоне готовящегося решения FISU начались обсуждения, что вместо Универсиады в Екатеринбурге пройдет другое спортивное событие. «Иначе говоря, летом 2023 года игры все-таки пройдут, просто называться они будут по-другому», — уточнил инсайдер. Предполагается, что новое соревнование станет локальным аналогом Универсиады: по такому принципу Россия устраивала собственную Паралимпиаду в Ханты-Мансийске взамен Пекина-2022. Те игры посетили сборные Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана. Одновременно обсуждается, что под такой турнир в Екатеринбурге будет создана новая дирекция: «Совершенно иное юрлицо с другими бюджетами, регламентом, задачами». Связаться с главой дирекции Универсиады Александром Черновым URA.RU не удалось, его телефон оказался выключен.