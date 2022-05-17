Источник: организаторов Универсиады-2023 уволили в полном составе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт летней Универсиады-2023. Екатеринбург, логотип, екатеринбург , универсиада, универсиада2023
Дирекцию Универсиады в Екатеринбурге расформировали Фото:
новость из сюжета
Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Исполнительная дирекция летней Универсиады в Екатеринбурге расформирована в полном составе. Как сообщили URA.RU два источника в организации, сотрудники получили официальный документ об увольнении. По предварительным данным, решение об окончательной отмене Универсиады в России пока не принято.

«Всем прислали уведомление, что увольняют с 29 июля. Сокращают полностью весь состав — около 300 человек, в этом году планировали нанять еще 1500. Решение принято на уровне Минспорта РФ. Будет ли сейчас вообще функционировать дирекция, пока неясно», — поделился собеседник агентства. Ожидается, что в ближайшее время дирекция Универсиады будет ликвидирована как юридическое лицо.

Роспуск сотрудников связан с позицией международной федерации FISU, уточнил другой инсайдер: «У нас сейчас идет полный разрыв контрактов с FISU». Официальных объявлений, что Универсиада в Екатеринбурге отменена, организация пока не делала. Дозвониться до главы дирекции Универсиады Александра Чернова URA.RU не удалось, его телефон оказался выключен.

Запланированная на 2023 год летняя Универсиада в Екатеринбурге ранее была отложена на неопределенный срок. С таким официальным заявлением FISU выступила 29 апреля. Глава дирекции Чернов уточнял URA.RU, что речи об отмене игр не идет, а Екатеринбург продолжает подготовку в полном объеме. Источники агентства пересказывали версию, что Универсиада будет перенесена на 2025 год.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Исполнительная дирекция летней Универсиады в Екатеринбурге расформирована в полном составе. Как сообщили URA.RU два источника в организации, сотрудники получили официальный документ об увольнении. По предварительным данным, решение об окончательной отмене Универсиады в России пока не принято. «Всем прислали уведомление, что увольняют с 29 июля. Сокращают полностью весь состав — около 300 человек, в этом году планировали нанять еще 1500. Решение принято на уровне Минспорта РФ. Будет ли сейчас вообще функционировать дирекция, пока неясно», — поделился собеседник агентства. Ожидается, что в ближайшее время дирекция Универсиады будет ликвидирована как юридическое лицо. Роспуск сотрудников связан с позицией международной федерации FISU, уточнил другой инсайдер: «У нас сейчас идет полный разрыв контрактов с FISU». Официальных объявлений, что Универсиада в Екатеринбурге отменена, организация пока не делала. Дозвониться до главы дирекции Универсиады Александра Чернова URA.RU не удалось, его телефон оказался выключен. Запланированная на 2023 год летняя Универсиада в Екатеринбурге ранее была отложена на неопределенный срок. С таким официальным заявлением FISU выступила 29 апреля. Глава дирекции Чернов уточнял URA.RU, что речи об отмене игр не идет, а Екатеринбург продолжает подготовку в полном объеме. Источники агентства пересказывали версию, что Универсиада будет перенесена на 2025 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...