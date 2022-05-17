Источник: организаторов Универсиады-2023 уволили в полном составе

17 мая 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Дирекцию Универсиады в Екатеринбурге расформировали Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге Исполнительная дирекция летней Универсиады в Екатеринбурге расформирована в полном составе. Как сообщили URA.RU два источника в организации, сотрудники получили официальный документ об увольнении. По предварительным данным, решение об окончательной отмене Универсиады в России пока не принято. «Всем прислали уведомление, что увольняют с 29 июля. Сокращают полностью весь состав — около 300 человек, в этом году планировали нанять еще 1500. Решение принято на уровне Минспорта РФ. Будет ли сейчас вообще функционировать дирекция, пока неясно», — поделился собеседник агентства. Ожидается, что в ближайшее время дирекция Универсиады будет ликвидирована как юридическое лицо. Роспуск сотрудников связан с позицией международной федерации FISU, уточнил другой инсайдер: «У нас сейчас идет полный разрыв контрактов с FISU». Официальных объявлений, что Универсиада в Екатеринбурге отменена, организация пока не делала. Дозвониться до главы дирекции Универсиады Александра Чернова URA.RU не удалось, его телефон оказался выключен. Запланированная на 2023 год летняя Универсиада в Екатеринбурге ранее была отложена на неопределенный срок. С таким официальным заявлением FISU выступила 29 апреля. Глава дирекции Чернов уточнял URA.RU, что речи об отмене игр не идет, а Екатеринбург продолжает подготовку в полном объеме. Источники агентства пересказывали версию, что Универсиада будет перенесена на 2025 год.

Исполнительная дирекция летней Универсиады в Екатеринбурге расформирована в полном составе. Как сообщили URA.RU два источника в организации, сотрудники получили официальный документ об увольнении. По предварительным данным, решение об окончательной отмене Универсиады в России пока не принято. «Всем прислали уведомление, что увольняют с 29 июля. Сокращают полностью весь состав — около 300 человек, в этом году планировали нанять еще 1500. Решение принято на уровне Минспорта РФ. Будет ли сейчас вообще функционировать дирекция, пока неясно», — поделился собеседник агентства. Ожидается, что в ближайшее время дирекция Универсиады будет ликвидирована как юридическое лицо. Роспуск сотрудников связан с позицией международной федерации FISU, уточнил другой инсайдер: «У нас сейчас идет полный разрыв контрактов с FISU». Официальных объявлений, что Универсиада в Екатеринбурге отменена, организация пока не делала. Дозвониться до главы дирекции Универсиады Александра Чернова URA.RU не удалось, его телефон оказался выключен. Запланированная на 2023 год летняя Универсиада в Екатеринбурге ранее была отложена на неопределенный срок. С таким официальным заявлением FISU выступила 29 апреля. Глава дирекции Чернов уточнял URA.RU, что речи об отмене игр не идет, а Екатеринбург продолжает подготовку в полном объеме. Источники агентства пересказывали версию, что Универсиада будет перенесена на 2025 год.