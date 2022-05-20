Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил сдавшихся на территории завода «Азовсталь» боевиков с сатанистами, которые измывались над мирным населением Мариуполя. Таким мнением он поделился в своем telegram-канале. Кадыров также рекомендовал сдать оружие и боевикам в Лисичанске и Северодонецке.
«Сегодня мы видим, как с Азовстали сдались бандеровцы, нацики, шайтаны — так скажем, сатанизм. Они мучались сами, мучали мирное население, раненых», — сказал Кадыров в опубликованном видеообращении. Он подчеркнул, что российская армия и чеченский спецназ показывают «хорошие результаты». «Уничтожено очень много этих шайтанов <…> завтра-послезавтра будут тоже очень хорошие результаты», — поделился мнением глава Чечни.
В то же время Кадыров напомнил про остатки «единомышленников» сдавшихся боевиков. С ними сейчас идут бои на треугольнике «Северодонецк — Лисичанск — Рубежное». «Я очень прошу тех, кто сегодня сопротивляется, в Северо-Донецке, Лисичанске, вокруг этих населенных пунктов, чтобы они одумались и сложили оружие, пока их не загнали в угол, пока их не уничтожили», — заявил Кадыров, добавив, что его бойцы не пощадят тех, кто «взял в руки оружие».
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под полный контроль Мариуполь, где находится комбинат «Азовсталь», на котором засели националисты. Долгое время боевики отказывались сдаваться, несмотря на неоднократные призывы с российской стороны сложить оружие. 20 мая в Минобороны сообщили о выходе всех боевиков с территории комбината. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об окончании операции на «Азовстали» и полном освобождении Мариуполя. Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас предложил отдать пленных под суд.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил сдавшихся на территории завода «Азовсталь» боевиков с сатанистами, которые измывались над мирным населением Мариуполя. Таким мнением он поделился в своем telegram-канале. Кадыров также рекомендовал сдать оружие и боевикам в Лисичанске и Северодонецке. «Сегодня мы видим, как с Азовстали сдались бандеровцы, нацики, шайтаны — так скажем, сатанизм. Они мучались сами, мучали мирное население, раненых», — сказал Кадыров в опубликованном видеообращении. Он подчеркнул, что российская армия и чеченский спецназ показывают «хорошие результаты». «Уничтожено очень много этих шайтанов <…> завтра-послезавтра будут тоже очень хорошие результаты», — поделился мнением глава Чечни. В то же время Кадыров напомнил про остатки «единомышленников» сдавшихся боевиков. С ними сейчас идут бои на треугольнике «Северодонецк — Лисичанск — Рубежное». «Я очень прошу тех, кто сегодня сопротивляется, в Северо-Донецке, Лисичанске, вокруг этих населенных пунктов, чтобы они одумались и сложили оружие, пока их не загнали в угол, пока их не уничтожили», — заявил Кадыров, добавив, что его бойцы не пощадят тех, кто «взял в руки оружие». В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под полный контроль Мариуполь, где находится комбинат «Азовсталь», на котором засели националисты. Долгое время боевики отказывались сдаваться, несмотря на неоднократные призывы с российской стороны сложить оружие. 20 мая в Минобороны сообщили о выходе всех боевиков с территории комбината. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об окончании операции на «Азовстали» и полном освобождении Мариуполя. Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас предложил отдать пленных под суд.