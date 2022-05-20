Кадыров порадовался победе над «сатанизмом» на «Азовстали». «Шайтаны будут уничтожены»

21 мая 2022 в 01:15 Размер текста - 17 +

Кадыров предложил нацистам в Лисичанске и Северодонецке сложить оружие Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил сдавшихся на территории завода «Азовсталь» боевиков с сатанистами, которые измывались над мирным населением Мариуполя. Таким мнением он поделился в своем telegram-канале. Кадыров также рекомендовал сдать оружие и боевикам в Лисичанске и Северодонецке. «Сегодня мы видим, как с Азовстали сдались бандеровцы, нацики, шайтаны — так скажем, сатанизм. Они мучались сами, мучали мирное население, раненых», — сказал Кадыров в опубликованном видеообращении. Он подчеркнул, что российская армия и чеченский спецназ показывают «хорошие результаты». «Уничтожено очень много этих шайтанов <…> завтра-послезавтра будут тоже очень хорошие результаты», — поделился мнением глава Чечни. В то же время Кадыров напомнил про остатки «единомышленников» сдавшихся боевиков. С ними сейчас идут бои на треугольнике «Северодонецк — Лисичанск — Рубежное». «Я очень прошу тех, кто сегодня сопротивляется, в Северо-Донецке, Лисичанске, вокруг этих населенных пунктов, чтобы они одумались и сложили оружие, пока их не загнали в угол, пока их не уничтожили», — заявил Кадыров, добавив, что его бойцы не пощадят тех, кто «взял в руки оружие». В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под полный контроль Мариуполь, где находится комбинат «Азовсталь», на котором засели националисты. Долгое время боевики отказывались сдаваться, несмотря на неоднократные призывы с российской стороны сложить оружие. 20 мая в Минобороны сообщили о выходе всех боевиков с территории комбината. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об окончании операции на «Азовстали» и полном освобождении Мариуполя. Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас предложил отдать пленных под суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил сдавшихся на территории завода «Азовсталь» боевиков с сатанистами, которые измывались над мирным населением Мариуполя. Таким мнением он поделился в своем telegram-канале. Кадыров также рекомендовал сдать оружие и боевикам в Лисичанске и Северодонецке. «Сегодня мы видим, как с Азовстали сдались бандеровцы, нацики, шайтаны — так скажем, сатанизм. Они мучались сами, мучали мирное население, раненых», — сказал Кадыров в опубликованном видеообращении. Он подчеркнул, что российская армия и чеченский спецназ показывают «хорошие результаты». «Уничтожено очень много этих шайтанов <…> завтра-послезавтра будут тоже очень хорошие результаты», — поделился мнением глава Чечни. В то же время Кадыров напомнил про остатки «единомышленников» сдавшихся боевиков. С ними сейчас идут бои на треугольнике «Северодонецк — Лисичанск — Рубежное». «Я очень прошу тех, кто сегодня сопротивляется, в Северо-Донецке, Лисичанске, вокруг этих населенных пунктов, чтобы они одумались и сложили оружие, пока их не загнали в угол, пока их не уничтожили», — заявил Кадыров, добавив, что его бойцы не пощадят тех, кто «взял в руки оружие». В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под полный контроль Мариуполь, где находится комбинат «Азовсталь», на котором засели националисты. Долгое время боевики отказывались сдаваться, несмотря на неоднократные призывы с российской стороны сложить оружие. 20 мая в Минобороны сообщили о выходе всех боевиков с территории комбината. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об окончании операции на «Азовстали» и полном освобождении Мариуполя. Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас предложил отдать пленных под суд.