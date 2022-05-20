20 мая 2022

Клишас предложил судить неонацистов с «Азова»*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Клишас: вышедших националистов с завода «Азовсталь» необходимо судить Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С Украинскими боевиками с «Азова» (признан запрещенным и экстремистским в России) нужно поступить по закону, отдав их под суд. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.

«То, что все боевики вышли с Азовстали это в первую очередь […] победа тех военных подразделений, которые блокировали неонацистов и не позволили другим воинским формированиям киевской хунты оказать им помощь. Теперь со всеми пленными нужно поступить по закону, неонацистских преступников — под суд», — написал Клишас в telegram-канале.

Ранее он говорил, что нужно казнить бойцов националистического батальона «Азов». Он предложил это сделать на территориях Донецкой и Луганской народных республик, чтобы обойти Конституцию РФ.

Националисты и члены ВСУ были заблокированы российскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе после начала специальной операции. Президент России Владимир Путин говорил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов. Некоторое время боевики отказывались сдаваться, хотя им обещали сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. 16 мая 10 человек вышли с белым флагом с территории предприятия и передали российским военным сообщение. Позже сложили оружие и сдались в плен еще 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории «Азовсталь». Известно, что сдавшегося в плен командира полка «Азов» Дениса Прокопенко вывозили в броневике, чтобы не допустить расправы над ним местных жителей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

*Батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в РФ.

Все главное о спецоперации за сутки в одном письме
Вы подписались на рассылку
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С Украинскими боевиками с «Азова» (признан запрещенным и экстремистским в России) нужно поступить по закону, отдав их под суд. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Андрей Клишас. «То, что все боевики вышли с Азовстали это в первую очередь […] победа тех военных подразделений, которые блокировали неонацистов и не позволили другим воинским формированиям киевской хунты оказать им помощь. Теперь со всеми пленными нужно поступить по закону, неонацистских преступников — под суд», — написал Клишас в telegram-канале. Ранее он говорил, что нужно казнить бойцов националистического батальона «Азов». Он предложил это сделать на территориях Донецкой и Луганской народных республик, чтобы обойти Конституцию РФ. Националисты и члены ВСУ были заблокированы российскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе после начала специальной операции. Президент России Владимир Путин говорил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов. Некоторое время боевики отказывались сдаваться, хотя им обещали сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. 16 мая 10 человек вышли с белым флагом с территории предприятия и передали российским военным сообщение. Позже сложили оружие и сдались в плен еще 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории «Азовсталь». Известно, что сдавшегося в плен командира полка «Азов» Дениса Прокопенко вывозили в броневике, чтобы не допустить расправы над ним местных жителей. *Батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...