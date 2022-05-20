В США опровергли наличие «плана уничтожения» Черноморского флота 21 мая 2022 в 01:37 Размер текста - 17 + В США опровергли сведения об отправке на Украину мощных ракет Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки еще не передавали Украине противокорабельные ракеты и не одобряли такие поставки. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Не буду строить предположения насчет систем, которые не посылались или еще не получали одобрения на отправку», — заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства, передает ТАСС. Так он ответил после того, как его попросили прокомментировать вышедший ранее материал агентства Reuters, в котором было написано, что Вашингтон работает над передачей Киеву противокорабельных ракет. Ранее издание Reuters, сославшись на действующих и бывших официальных лиц и источников в Конгрессе, написало, что США хотят передать противокорабельные ракеты для истребителей Украины. Агентство уточнило, что таким образом в Америке хотят «преодолеть морскую блокаду» на Черном море. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины в конце февраля. Действия российской армии направлены на денацификацию и демилитаризацию территории. Украине активно помогают оружием страны Евросоюза и США. Соединенные Штаты Америки еще не передавали Украине противокорабельные ракеты и не одобряли такие поставки. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Не буду строить предположения насчет систем, которые не посылались или еще не получали одобрения на отправку», — заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства, передает ТАСС. Так он ответил после того, как его попросили прокомментировать вышедший ранее материал агентства Reuters, в котором было написано, что Вашингтон работает над передачей Киеву противокорабельных ракет. Ранее издание Reuters, сославшись на действующих и бывших официальных лиц и источников в Конгрессе, написало, что США хотят передать противокорабельные ракеты для истребителей Украины. Агентство уточнило, что таким образом в Америке хотят «преодолеть морскую блокаду» на Черном море. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины в конце февраля. Действия российской армии направлены на денацификацию и демилитаризацию территории. Украине активно помогают оружием страны Евросоюза и США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям