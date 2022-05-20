Волонтер заявил об оружии из Франции у боевиков «Азова»*

По словам бывшего военного, президент Франции в курсе того, что оружие передается неонацистам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Руководство Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном должно пояснить, зачем страна поставляет оружие на территорию, где царит нацизм. Такое заявление сделал бывший французский военнослужащий Адриен Боке, побывавший на Украине.

«Я хочу задать очень простой вопрос и обращаюсь к французскому правительству. Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину?», — отметил он, его слова приводит РИА «Новости».

Бывший военный также заявил, что французским оружием пользуются неонацисты запрещенной на территории РФ экстремистской организации «Азов». Боке предположил, что Макрон в курсе ситуации и осознает ее неоднозначность.

Ранее президент Франции пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому нарастить поставки вооружений в ближайшее время, передает RT. Однако не все французские политики согласны с поддержкой Украины. Так, депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани выступил с заявлением о том, что странам Евросоюза следует прекратить поставки оружия на Украину. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто нахамил министру обороны Германии Кристин Ламбрехт из-за медлительности Берлина в вопросе поставок вооружения, передает «Царьград». Он напрямую спросил: «Где наши „Гепарды“?»

Вынужденная специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Как заявляли в Минобороны РФ, армия Вооруженных сил Украины на протяжении всей операции получает военную помощь от стран ЕС и США. Кроме того, российские военные, а также народная милиция ДНР и ЛНР регулярно сообщают об иностранных наемниках на этой территории, которые сражаются против ВС РФ.

*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация