Финляндия лишилась российского газа из-за отказа платить в рублях

21 мая 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

В Финляндию с 21 мая больше не поступает российский газ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Финская компания Gasum Oy сообщила о том, что российская компания «Газпром» с 21 мая перекрыла Финляндии газ. Заявление об этом расположено на сайте Министерства экономического развития и занятости Финляндии. «20 мая в энергетическую компанию Gasum Oy поступило уведомление от ООО „Газпром экспорт“ о том, что поставки природного газа в Финляндию в соответствии с договором поставки Gasum будут прекращены 21 мая в 7:00. Причиной отключения является то, что Финляндия не согласилась платить за трубопроводный газ в рублях», — говорится в сообщении. Gasum решил подать в суд на «Газпром». По мнению компании, это нарушает условия контракта. Из-за вынужденной российской спецоперации на территории Украины ряд европейских стран заявил о введении в отношении РФ жестких санкций. Золотовалютные резервы РФ в количестве 300 млрд долларов США были заблокированы на иностранных счетах, пишет «Царьград». После этого президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли.

Финская компания Gasum Oy сообщила о том, что российская компания «Газпром» с 21 мая перекрыла Финляндии газ. Заявление об этом расположено на сайте Министерства экономического развития и занятости Финляндии. «20 мая в энергетическую компанию Gasum Oy поступило уведомление от ООО „Газпром экспорт“ о том, что поставки природного газа в Финляндию в соответствии с договором поставки Gasum будут прекращены 21 мая в 7:00. Причиной отключения является то, что Финляндия не согласилась платить за трубопроводный газ в рублях», — говорится в сообщении. Gasum решил подать в суд на «Газпром». По мнению компании, это нарушает условия контракта. Из-за вынужденной российской спецоперации на территории Украины ряд европейских стран заявил о введении в отношении РФ жестких санкций. Золотовалютные резервы РФ в количестве 300 млрд долларов США были заблокированы на иностранных счетах, пишет «Царьград». После этого президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли.