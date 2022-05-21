Глава Крыма придумал наказание для пленных боевиков с «Азовстали»

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, забой, инструмент шахтера
Сергей Аксенов хочет отправить нацистов с «Азовстали» на тяжелые работы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пленные украинские военные и неонацисты с «Азовстали» должны выполнять тяжелую работу, а в перерывах учить русский язык. С таким заявлением выступил глава полуострова Крым Сергей Аксенов.

«Тех пленных нацистов, которые не будут расстреляны по приговору трибунала, надо направить на самые черные и тяжелые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса. Найдутся для них места и в крымской колонии», — заявил Аксенов в своем telegram-канале.

Он пообещал, что там будут уроки русского языка. Дополнительно, по его мнению, пленные будут изучать антифашизм.

Националисты и украинские военные были заблокированы российскими войсками на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе с начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода, приказав заблокировать его, чтобы ни одна «муха не пролетела». Вскоре боевики начали массово сдаваться в плен ВС РФ. В общей сложности в плен попали 2439 военнослужащих ВСУ и националистов. Теперь Мариуполь полностью освобожден.

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Пленные украинские военные и неонацисты с «Азовстали» должны выполнять тяжелую работу, а в перерывах учить русский язык. С таким заявлением выступил глава полуострова Крым Сергей Аксенов. «Тех пленных нацистов, которые не будут расстреляны по приговору трибунала, надо направить на самые черные и тяжелые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса. Найдутся для них места и в крымской колонии», — заявил Аксенов в своем telegram-канале. Он пообещал, что там будут уроки русского языка. Дополнительно, по его мнению, пленные будут изучать антифашизм. Националисты и украинские военные были заблокированы российскими войсками на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе с начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода, приказав заблокировать его, чтобы ни одна «муха не пролетела». Вскоре боевики начали массово сдаваться в плен ВС РФ. В общей сложности в плен попали 2439 военнослужащих ВСУ и националистов. Теперь Мариуполь полностью освобожден.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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