Глава Крыма придумал наказание для пленных боевиков с «Азовстали»

21 мая 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Сергей Аксенов хочет отправить нацистов с «Азовстали» на тяжелые работы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пленные украинские военные и неонацисты с «Азовстали» должны выполнять тяжелую работу, а в перерывах учить русский язык. С таким заявлением выступил глава полуострова Крым Сергей Аксенов. «Тех пленных нацистов, которые не будут расстреляны по приговору трибунала, надо направить на самые черные и тяжелые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса. Найдутся для них места и в крымской колонии», — заявил Аксенов в своем telegram-канале. Он пообещал, что там будут уроки русского языка. Дополнительно, по его мнению, пленные будут изучать антифашизм. Националисты и украинские военные были заблокированы российскими войсками на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе с начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода, приказав заблокировать его, чтобы ни одна «муха не пролетела». Вскоре боевики начали массово сдаваться в плен ВС РФ. В общей сложности в плен попали 2439 военнослужащих ВСУ и националистов. Теперь Мариуполь полностью освобожден.

Пленные украинские военные и неонацисты с «Азовстали» должны выполнять тяжелую работу, а в перерывах учить русский язык. С таким заявлением выступил глава полуострова Крым Сергей Аксенов. «Тех пленных нацистов, которые не будут расстреляны по приговору трибунала, надо направить на самые черные и тяжелые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса. Найдутся для них места и в крымской колонии», — заявил Аксенов в своем telegram-канале. Он пообещал, что там будут уроки русского языка. Дополнительно, по его мнению, пленные будут изучать антифашизм. Националисты и украинские военные были заблокированы российскими войсками на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе с начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода, приказав заблокировать его, чтобы ни одна «муха не пролетела». Вскоре боевики начали массово сдаваться в плен ВС РФ. В общей сложности в плен попали 2439 военнослужащих ВСУ и националистов. Теперь Мариуполь полностью освобожден.