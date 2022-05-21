Комбриг ВСУ «Волына» раскрыл данные об иностранцах на «Азовстали»

21 мая 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

Вместе с Волынским территорию предприятия покинули все бойцы его бригады Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В состав Вооруженных сил Украины входят иностранцы. Такое заявление сделал исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский по прозвищу «Волына». «В составе подразделений вооруженных сил Украины есть иностранцы. Информации о высокопоставленных лицах и кураторах среди них нет», — заявил он в беседе с изданием РИА «Новости». Статья по теме Что известно о боевиках в подвалах «Азовстали» и их сторонниках Кроме того, он сообщил, что вместе с ним территорию предприятия покинули все бойцы его бригады, и больше ни одного украинского морпеха там не осталось, пишет «Царьград». О том, что Волынский вышел с заблокированного российскими солдатами завода «Азовсталь» в Мариуполе, стало известно 20 мая. Он, как и другие члены националистического батальона «Азов», признанного на территории РФ экстремистским и запрещенным, сдался в плен ВС РФ. До последнего он продолжал публиковать посты на своей странице в социальных сетях. Большая часть была посвящена жизни военных в цехах завода. Националисты и члены ВСУ были заблокированы российскими военными на предприятии после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сначала планировался штурм завода ВС РФ, однако в последний момент президент РФ Владимир Путин отменил его, приказав заблокировать. В общей сложности в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих ВСУ и националистов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об окончании операции на «Азовстали» и полном освобождении Мариуполя.

В состав Вооруженных сил Украины входят иностранцы. Такое заявление сделал исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский по прозвищу «Волына». «В составе подразделений вооруженных сил Украины есть иностранцы. Информации о высокопоставленных лицах и кураторах среди них нет», — заявил он в беседе с изданием РИА «Новости». Кроме того, он сообщил, что вместе с ним территорию предприятия покинули все бойцы его бригады, и больше ни одного украинского морпеха там не осталось, пишет «Царьград». О том, что Волынский вышел с заблокированного российскими солдатами завода «Азовсталь» в Мариуполе, стало известно 20 мая. Он, как и другие члены националистического батальона «Азов», признанного на территории РФ экстремистским и запрещенным, сдался в плен ВС РФ. До последнего он продолжал публиковать посты на своей странице в социальных сетях. Большая часть была посвящена жизни военных в цехах завода. Националисты и члены ВСУ были заблокированы российскими военными на предприятии после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сначала планировался штурм завода ВС РФ, однако в последний момент президент РФ Владимир Путин отменил его, приказав заблокировать. В общей сложности в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих ВСУ и националистов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об окончании операции на «Азовстали» и полном освобождении Мариуполя.