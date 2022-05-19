Конгресс США одобрил передачу Украине 40 млрд долларов 19 мая 2022 в 22:15 Размер текста - 17 + США помогут Украине деньгами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сенат конгресса США одобрил предложение о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 40 млрд долларов. Трансляция голосования ведется на телеканале C-SPAN. Инициатива о выделении 40 млрд долларов набрала достаточное для утверждения число голосов. После этого проект отправят на подпись президенту США Джо Байдену. Законопроект обсуждают по запросу администрации. Ранее в США заявили, что потратили почти все деньги, выделенные для поддержки Украины, в конце апреля у Соединенных Штатов оставалось 250 млн из 3,5 млрд долларов. После этого в США решили обсудить передачу Украине 40 млрд долларов. Конгрессвумен от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин сравнила финансовую помощь Украине со схемами «отмывания средств». США и другие государства помогают Украине из-за спецоперации РФ, начатой 24 февраля. Также страны отправляют Киеву оружие. Сенат конгресса США одобрил предложение о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 40 млрд долларов. Трансляция голосования ведется на телеканале C-SPAN. Инициатива о выделении 40 млрд долларов набрала достаточное для утверждения число голосов. После этого проект отправят на подпись президенту США Джо Байдену. Законопроект обсуждают по запросу администрации. Ранее в США заявили, что потратили почти все деньги, выделенные для поддержки Украины, в конце апреля у Соединенных Штатов оставалось 250 млн из 3,5 млрд долларов. После этого в США решили обсудить передачу Украине 40 млрд долларов. Конгрессвумен от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин сравнила финансовую помощь Украине со схемами «отмывания средств». США и другие государства помогают Украине из-за спецоперации РФ, начатой 24 февраля. Также страны отправляют Киеву оружие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям