Конгресс США одобрил передачу Украине 40 млрд долларов

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США помогут Украине деньгами Фото:

Сенат конгресса США одобрил предложение о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 40 млрд долларов. Трансляция голосования ведется на телеканале C-SPAN.

Инициатива о выделении 40 млрд долларов набрала достаточное для утверждения число голосов. После этого проект отправят на подпись президенту США Джо Байдену. Законопроект обсуждают по запросу администрации.

Ранее в США заявили, что потратили почти все деньги, выделенные для поддержки Украины, в конце апреля у Соединенных Штатов оставалось 250 млн из 3,5 млрд долларов. После этого в США решили обсудить передачу Украине 40 млрд долларов. Конгрессвумен от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин сравнила финансовую помощь Украине со схемами «отмывания средств». США и другие государства помогают Украине из-за спецоперации РФ, начатой 24 февраля. Также страны отправляют Киеву оружие.

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Сенат конгресса США одобрил предложение о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 40 млрд долларов. Трансляция голосования ведется на телеканале C-SPAN. Инициатива о выделении 40 млрд долларов набрала достаточное для утверждения число голосов. После этого проект отправят на подпись президенту США Джо Байдену. Законопроект обсуждают по запросу администрации. Ранее в США заявили, что потратили почти все деньги, выделенные для поддержки Украины, в конце апреля у Соединенных Штатов оставалось 250 млн из 3,5 млрд долларов. После этого в США решили обсудить передачу Украине 40 млрд долларов. Конгрессвумен от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин сравнила финансовую помощь Украине со схемами «отмывания средств». США и другие государства помогают Украине из-за спецоперации РФ, начатой 24 февраля. Также страны отправляют Киеву оружие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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