Инфекционист объяснил, почему геи чаще заражаются оспой обезьян

21 мая 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Мог появиться новый путь передачи оспы обезьян, считает Сергей Горбунов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вспышка оспы обезьян в мире Заболевание оспой обезьян среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации может быть связано с новым способом передачи вируса. Таким предположением поделился руководитель отдела детских инфекционных заболеваний ГБУЗ МО «НИКИ детства Минздрава Московской области» Сергей Горбунов. По словам инфекциониста, ранее были известны два способа распространения вируса — воздушно-капельный и контактно-бытовой. «Считалось, что заболевание не передается половым путем. Сложно сказать, почему немалая часть пациентов, у которых возникло заболевание, — именно мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации. Может быть, в связи с мутацией появился и новый путь передачи, который до сих пор был неизвестен», — приводит слова Горбунова интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ранее в Британии сообщили, что обезьяньей оспой преимущественно заражаются геи и бисексуальные мужчины. Вирус распространился по всей Европе, США, Канаде и Австралии. Вспышку заболевания могло вызвать ослабление коллективного иммунитета и возобновление туризма после карантина, считает заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров.

Заболевание оспой обезьян среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации может быть связано с новым способом передачи вируса. Таким предположением поделился руководитель отдела детских инфекционных заболеваний ГБУЗ МО «НИКИ детства Минздрава Московской области» Сергей Горбунов. По словам инфекциониста, ранее были известны два способа распространения вируса — воздушно-капельный и контактно-бытовой. «Считалось, что заболевание не передается половым путем. Сложно сказать, почему немалая часть пациентов, у которых возникло заболевание, — именно мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации. Может быть, в связи с мутацией появился и новый путь передачи, который до сих пор был неизвестен», — приводит слова Горбунова интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ранее в Британии сообщили, что обезьяньей оспой преимущественно заражаются геи и бисексуальные мужчины. Вирус распространился по всей Европе, США, Канаде и Австралии. Вспышку заболевания могло вызвать ослабление коллективного иммунитета и возобновление туризма после карантина, считает заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров.