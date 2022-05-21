Канделаки заступилась за Екатеринбург в скандале с Соловьевым. «Владимир человек резкий»

21 мая 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Тина Канделаки прилетела в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в «Битве ораторов» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Медиаменеджер Тина Канделаки высказала свое мнение о ситуации с оскорблениями в адрес Екатеринбурга, прозвучавшими от телеведущего Владимира Соловьева. Журналистка ответила на вопрос: «Имеет ли право человек с федерального канала так относиться к регионам?» от гостя мероприятия «Битва ораторов», проходящего в столице Урала, передает корреспондент URA.RU. «Владимир человек резкий, у меня с ним было несколько этапов взаимодействия в жизни, от любви до ненависти. На радио Владимир был самым жутчайшим оппонентом. Прошли годы, у нас изменился характер отношений, сегодня мы немного общаемся, он человек, который всегда держит свое слово. Я знаю про эту историю (Соловьев назвал Екатеринбург „центром мерзотной либероты“ — прим. URA.RU). Если бы мы с вами это обсуждали, то нам надо пригласить сюда Владимира. Разговаривать про него без него — некорректно», — заявила Канделаки. Из зала призвали телеведущую высказать свое личное мнение. «Вы знаете, у нас есть ведущий Антон Анисимов на „Матч ТВ“. Он хороший парень, классный журналист. Когда стало понятно, что нам не светит ЧМ по футболу, он в эфире федерального канала сказал про Польшу „твари“. Все мы сейчас находимся в таком эмоциональном состоянии, ТВ не исключение, там не роботы работают. Я не знаю контекста, не интересовалась, с чего это и к чему это пришло. Но результат эмоционального взрыва от этой фразы мне очевиден», — подчеркнула Канделаки. Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан оппозиционных взглядов. Такое заявление он сделал во время интервью с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым на канале «Соловьев LIVE». Оскорбление тележурналиста не осталось без внимания со стороны свердловских властей и знаменитых екатеринбуржцев. Тина Канделаки прибыла в Екатеринбург для участия в «Битве ораторов». Вторым участником дискуссии станет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Медиаменеджер Тина Канделаки высказала свое мнение о ситуации с оскорблениями в адрес Екатеринбурга, прозвучавшими от телеведущего Владимира Соловьева. Журналистка ответила на вопрос: «Имеет ли право человек с федерального канала так относиться к регионам?» от гостя мероприятия «Битва ораторов», проходящего в столице Урала, передает корреспондент URA.RU. «Владимир человек резкий, у меня с ним было несколько этапов взаимодействия в жизни, от любви до ненависти. На радио Владимир был самым жутчайшим оппонентом. Прошли годы, у нас изменился характер отношений, сегодня мы немного общаемся, он человек, который всегда держит свое слово. Я знаю про эту историю (Соловьев назвал Екатеринбург „центром мерзотной либероты“ — прим. URA.RU). Если бы мы с вами это обсуждали, то нам надо пригласить сюда Владимира. Разговаривать про него без него — некорректно», — заявила Канделаки. Из зала призвали телеведущую высказать свое личное мнение. «Вы знаете, у нас есть ведущий Антон Анисимов на „Матч ТВ“. Он хороший парень, классный журналист. Когда стало понятно, что нам не светит ЧМ по футболу, он в эфире федерального канала сказал про Польшу „твари“. Все мы сейчас находимся в таком эмоциональном состоянии, ТВ не исключение, там не роботы работают. Я не знаю контекста, не интересовалась, с чего это и к чему это пришло. Но результат эмоционального взрыва от этой фразы мне очевиден», — подчеркнула Канделаки. Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан оппозиционных взглядов. Такое заявление он сделал во время интервью с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым на канале «Соловьев LIVE». Оскорбление тележурналиста не осталось без внимания со стороны свердловских властей и знаменитых екатеринбуржцев. Тина Канделаки прибыла в Екатеринбург для участия в «Битве ораторов». Вторым участником дискуссии станет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.