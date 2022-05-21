Канделаки рассказала о долларовых миллиардерах в Екатеринбурге. «Это невероятный город!»

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Битва ораторов. Екатеринбург, канделаки тина
Тина Канделаки прилетела в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в «Битве ораторов» Фото:

Медиаменеджер Тина Канделаки призналась, что очень любит Екатеринбург, и рассказала, что ей больше всего нравится в городе. Впечатлениями телеведущая поделилась, выступая на «Битве ораторов» в столице Урала. Она особенно подчеркнула, что столица Урала является одним из лидеров в стране по количеству долларовых миллиардеров.

«Дорогие друзья, дорогой Екатеринбург! Я вас очень люблю! Я каждый год приезжаю на „Иннопром“, я очень много времени провожу в Екатеринбурге и летом особенно. Муж любит авангард, а Екатеринбург — столица авангарда. И муж мне говорит: ты понимаешь, какой это невероятный город!» — поделилась Канделаки.

По словам телеведущей, Екатеринбург превосходит многие города сразу по нескольким качествам и является одним самых перспективных в России. «Это город, который по уровню архитектуры, достопримечательностей, еды и экскурсий, музеев, качества людей — долларовых миллиардеров — является одним из основных городов в нашей стране», — добавила Канделаки.

Тина Канделаки прибыла в Екатеринбург для участия в «Битве ораторов». Вторым участником дискуссии станет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Канделаки, начавшая дискуссию, уже высказалась о коллеге Владимире Соловьеве, который ранее оскорбил Екатеринбург.

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Медиаменеджер Тина Канделаки призналась, что очень любит Екатеринбург, и рассказала, что ей больше всего нравится в городе. Впечатлениями телеведущая поделилась, выступая на «Битве ораторов» в столице Урала. Она особенно подчеркнула, что столица Урала является одним из лидеров в стране по количеству долларовых миллиардеров. «Дорогие друзья, дорогой Екатеринбург! Я вас очень люблю! Я каждый год приезжаю на „Иннопром“, я очень много времени провожу в Екатеринбурге и летом особенно. Муж любит авангард, а Екатеринбург — столица авангарда. И муж мне говорит: ты понимаешь, какой это невероятный город!» — поделилась Канделаки. По словам телеведущей, Екатеринбург превосходит многие города сразу по нескольким качествам и является одним самых перспективных в России. «Это город, который по уровню архитектуры, достопримечательностей, еды и экскурсий, музеев, качества людей — долларовых миллиардеров — является одним из основных городов в нашей стране», — добавила Канделаки. Тина Канделаки прибыла в Екатеринбург для участия в «Битве ораторов». Вторым участником дискуссии станет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Канделаки, начавшая дискуссию, уже высказалась о коллеге Владимире Соловьеве, который ранее оскорбил Екатеринбург.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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