Канделаки рассказала о долларовых миллиардерах в Екатеринбурге. «Это невероятный город!»

21 мая 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Тина Канделаки прилетела в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в «Битве ораторов» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Медиаменеджер Тина Канделаки призналась, что очень любит Екатеринбург, и рассказала, что ей больше всего нравится в городе. Впечатлениями телеведущая поделилась, выступая на «Битве ораторов» в столице Урала. Она особенно подчеркнула, что столица Урала является одним из лидеров в стране по количеству долларовых миллиардеров. «Дорогие друзья, дорогой Екатеринбург! Я вас очень люблю! Я каждый год приезжаю на „Иннопром“, я очень много времени провожу в Екатеринбурге и летом особенно. Муж любит авангард, а Екатеринбург — столица авангарда. И муж мне говорит: ты понимаешь, какой это невероятный город!» — поделилась Канделаки. По словам телеведущей, Екатеринбург превосходит многие города сразу по нескольким качествам и является одним самых перспективных в России. «Это город, который по уровню архитектуры, достопримечательностей, еды и экскурсий, музеев, качества людей — долларовых миллиардеров — является одним из основных городов в нашей стране», — добавила Канделаки. Тина Канделаки прибыла в Екатеринбург для участия в «Битве ораторов». Вторым участником дискуссии станет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Канделаки, начавшая дискуссию, уже высказалась о коллеге Владимире Соловьеве, который ранее оскорбил Екатеринбург.

Медиаменеджер Тина Канделаки призналась, что очень любит Екатеринбург, и рассказала, что ей больше всего нравится в городе. Впечатлениями телеведущая поделилась, выступая на «Битве ораторов» в столице Урала. Она особенно подчеркнула, что столица Урала является одним из лидеров в стране по количеству долларовых миллиардеров. «Дорогие друзья, дорогой Екатеринбург! Я вас очень люблю! Я каждый год приезжаю на „Иннопром“, я очень много времени провожу в Екатеринбурге и летом особенно. Муж любит авангард, а Екатеринбург — столица авангарда. И муж мне говорит: ты понимаешь, какой это невероятный город!» — поделилась Канделаки. По словам телеведущей, Екатеринбург превосходит многие города сразу по нескольким качествам и является одним самых перспективных в России. «Это город, который по уровню архитектуры, достопримечательностей, еды и экскурсий, музеев, качества людей — долларовых миллиардеров — является одним из основных городов в нашей стране», — добавила Канделаки. Тина Канделаки прибыла в Екатеринбург для участия в «Битве ораторов». Вторым участником дискуссии станет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Канделаки, начавшая дискуссию, уже высказалась о коллеге Владимире Соловьеве, который ранее оскорбил Екатеринбург.