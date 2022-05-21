Захарова ответила на предложение отобрать виллу Зеленского

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова против ареста недвижимости без законных оснований Фото:

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась против конфискации недвижимости без законных оснований, в том числе у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она заявила на мероприятии «Битва ораторов», которое проходит в Екатеринбурге.

«Я не вижу ничего нормального в отъеме собственности, когда у этого нет законных оснований. Тем более когда это часть информационной кампании», — заявила Захарова, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, можно ли в ответ на арест итальянской виллы телеведущего Владимира Соловьева аналогично поступить с недвижимостью Зеленского в Крыму.

Ранее Захарова напомнила, что Соловьев лишился виллы. Итальянские власти арестовали его недвижимость в рамках санкций против РФ. Западные страны начали принимать антироссийские санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов.

Президент Украины владеет недвижимостью в Ливадии (Крым). Он приобрел квартиру площадью 129 квадратных метров в 2013 году, оформив ее на жену.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась против конфискации недвижимости без законных оснований, в том числе у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она заявила на мероприятии «Битва ораторов», которое проходит в Екатеринбурге. «Я не вижу ничего нормального в отъеме собственности, когда у этого нет законных оснований. Тем более когда это часть информационной кампании», — заявила Захарова, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, можно ли в ответ на арест итальянской виллы телеведущего Владимира Соловьева аналогично поступить с недвижимостью Зеленского в Крыму. Ранее Захарова напомнила, что Соловьев лишился виллы. Итальянские власти арестовали его недвижимость в рамках санкций против РФ. Западные страны начали принимать антироссийские санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов. Президент Украины владеет недвижимостью в Ливадии (Крым). Он приобрел квартиру площадью 129 квадратных метров в 2013 году, оформив ее на жену.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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