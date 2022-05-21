Захарова ответила на предложение отобрать виллу Зеленского

21 мая 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Захарова против ареста недвижимости без законных оснований Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась против конфискации недвижимости без законных оснований, в том числе у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она заявила на мероприятии «Битва ораторов», которое проходит в Екатеринбурге. «Я не вижу ничего нормального в отъеме собственности, когда у этого нет законных оснований. Тем более когда это часть информационной кампании», — заявила Захарова, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, можно ли в ответ на арест итальянской виллы телеведущего Владимира Соловьева аналогично поступить с недвижимостью Зеленского в Крыму. Ранее Захарова напомнила, что Соловьев лишился виллы. Итальянские власти арестовали его недвижимость в рамках санкций против РФ. Западные страны начали принимать антироссийские санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов. Президент Украины владеет недвижимостью в Ливадии (Крым). Он приобрел квартиру площадью 129 квадратных метров в 2013 году, оформив ее на жену.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась против конфискации недвижимости без законных оснований, в том числе у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она заявила на мероприятии «Битва ораторов», которое проходит в Екатеринбурге. «Я не вижу ничего нормального в отъеме собственности, когда у этого нет законных оснований. Тем более когда это часть информационной кампании», — заявила Захарова, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, можно ли в ответ на арест итальянской виллы телеведущего Владимира Соловьева аналогично поступить с недвижимостью Зеленского в Крыму. Ранее Захарова напомнила, что Соловьев лишился виллы. Итальянские власти арестовали его недвижимость в рамках санкций против РФ. Западные страны начали принимать антироссийские санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов. Президент Украины владеет недвижимостью в Ливадии (Крым). Он приобрел квартиру площадью 129 квадратных метров в 2013 году, оформив ее на жену.