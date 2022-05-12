Пермского экс-депутата, избившего DJ Smash, ждет новое наказание

Александра Телепнева могут задержать во время допроса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев, отбывший два года в колонии-поселении за избиение DJ Smash, под разными предлогами переносит визит в следственные органы МВД в рамках нового уголовного дела о дебоше в баре «Наташа» из-за трека музыканта. Дело в том, что его могут задержать и избрать ему меру пресечения прямо во время допроса.

«Телепнева уже несколько приглашали для допроса, но он по различным причинам просил перенести визит. Не исключено, что Александр Телепнев может быть допрошен в процессуальном статусе подозреваемого. Теоретически после этого подозреваемый может быть задержан, а затем в отношении него может быть избрана мера пресечения», — говорят источники «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, сейчас бывший депутат пытается «разрешить ситуацию в свою пользу». В ближайшее время его ждет допрос.

Александр Телепнев 30 апреля устроил дебош в пермском баре «Наташа», услышав музыку DJ Smash. Из заведения Телепнев ушел до прибытия полиции. Пострадали бармен и клиент клуба. В начале мая ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия»). После инцидента в баре Андрей Ширман (DJ Smash) прокомментировал действия пермского экс-депутата. Максимальная санкция по ст. 213 УК составляет до семи лет лишения свободы. В 2018 году Телепнев, являвшийся тогда депутатом законодательного собрания, сломал челюсть музыканту. Он был приговорен к двум годам колонии-поселения, откуда досрочно освободился осенью 2019 года.

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