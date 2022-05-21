В США испугались вступления Финляндии и Швеции в НАТО

22 мая 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

Экс-советник Конгресса США считает, что не стоит голосовать за принятие Финляндии и Швеции в военный альянс Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Расширение НАТО необходимо поставить на паузу, не принимая Финляндию и Швецию в альянс, так как это опасно и недальновидно. С таким мнением выступила бывший внешнеполитический советник в Конгрессе США, руководитель вашингтонского Центра международной политики Дайана Олбаум. «Стремление укрепить глобальное военное господство США недальновидно и опасно. Это рискует эскалацией, расширением и затягиванием конфликта на Украине. Что еще более важно, вступление Финляндии и Швеции в НАТО может в конечном итоге дестабилизировать Европу, а не защитить ее», — сообщила Олбайм в своей статье для The Hill. По ее мнению, Европа не должна перестраивать границы и расширять присутствие НАТО. Вместо этого необходимо построить новую архитектуру безопасности и экономических институтов, «к которым со временем могут присоединиться все европейские страны, включая Россию». В конце 2021 года Украина перешла в активную фазу вступления в НАТО. Россия же назвала это своей «красной линией», потому как в данном случае НАТО вплотную подберется к границам с Россией. Затем президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР и объявил о начале специальной операции по освобождению этих территорий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в планах НАТО было нападение на РФ в ближайшие сроки. Затем в альянс подали заявку Финляндия и Швеция. Турция выступает против членства этих стран в НАТО. Россия отнеслась к этому с тревогой о том, что между странами нарушится нейтралитет и ослабится сотрудничество.

Расширение НАТО необходимо поставить на паузу, не принимая Финляндию и Швецию в альянс, так как это опасно и недальновидно. С таким мнением выступила бывший внешнеполитический советник в Конгрессе США, руководитель вашингтонского Центра международной политики Дайана Олбаум. «Стремление укрепить глобальное военное господство США недальновидно и опасно. Это рискует эскалацией, расширением и затягиванием конфликта на Украине. Что еще более важно, вступление Финляндии и Швеции в НАТО может в конечном итоге дестабилизировать Европу, а не защитить ее», — сообщила Олбайм в своей статье для The Hill. По ее мнению, Европа не должна перестраивать границы и расширять присутствие НАТО. Вместо этого необходимо построить новую архитектуру безопасности и экономических институтов, «к которым со временем могут присоединиться все европейские страны, включая Россию». В конце 2021 года Украина перешла в активную фазу вступления в НАТО. Россия же назвала это своей «красной линией», потому как в данном случае НАТО вплотную подберется к границам с Россией. Затем президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР и объявил о начале специальной операции по освобождению этих территорий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в планах НАТО было нападение на РФ в ближайшие сроки. Затем в альянс подали заявку Финляндия и Швеция. Турция выступает против членства этих стран в НАТО. Россия отнеслась к этому с тревогой о том, что между странами нарушится нейтралитет и ослабится сотрудничество.