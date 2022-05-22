Литва полностью отказалась от энергоресурсов России

22 мая 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Литва прекратила импорт электроэнергии из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Литва прекращает импорт российской электроэнергии с 22 мая. В страну также не поставляется российские газ и нефть. «Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO, прекращается», — заявили в Минэнерго Литвы. Сообщение приводится на сайте ведомства. Раньше в Литву поступало 17% электроэнергии, необходимой для потребления внутри страны. Теперь власти решили заменить ее внутренним производством, а также импортировать из Латвии, Польши и Швеции. От газа из РФ Литва отказалась со 2 апреля. Они заменят его американским. Также в апреля страна прекратила получать нефть из России. Все эти меры они приняли в рамках поддержки санкций против России. Страны Европы, США, Канада, Япония и другие ввели их после начала спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин, который подписал указ о ее проведении, ввел ответные меры и принял решение продавать газ странам из списка «недружественных» за рубли. Из-за отказа многих стран идти на это условие, как сообщает The New York Times, Европу и Азия ждет серьезная борьба за российский сжиженный природный газ в течение следующих трех лет для покрытия своих потребностей.

Литва прекращает импорт российской электроэнергии с 22 мая. В страну также не поставляется российские газ и нефть. «Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO, прекращается», — заявили в Минэнерго Литвы. Сообщение приводится на сайте ведомства. Раньше в Литву поступало 17% электроэнергии, необходимой для потребления внутри страны. Теперь власти решили заменить ее внутренним производством, а также импортировать из Латвии, Польши и Швеции. От газа из РФ Литва отказалась со 2 апреля. Они заменят его американским. Также в апреля страна прекратила получать нефть из России. Все эти меры они приняли в рамках поддержки санкций против России. Страны Европы, США, Канада, Япония и другие ввели их после начала спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин, который подписал указ о ее проведении, ввел ответные меры и принял решение продавать газ странам из списка «недружественных» за рубли. Из-за отказа многих стран идти на это условие, как сообщает The New York Times, Европу и Азия ждет серьезная борьба за российский сжиженный природный газ в течение следующих трех лет для покрытия своих потребностей.