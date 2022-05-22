В Совбезе Беларуси заявили об украинских диверсантах в республике

22 мая 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Украинские диверсанты заходят на территорию Беларуси, отчитались в Совбезе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию Беларуси, осуществляя минирование вдоль государственной границы. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович в интервью телеканалу «Воен ТВ». «Идет инженерное оборудование участков государственного границы вдоль украинской границы, вдоль наших южных рубежей. Минирование, осуществление завалов, действие диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», — заявил Вольфович. Кроме того, Украина наращивает численность группировок Вооруженных сил рядом с Белоруссией. Так, на Ровенском направлении находятся около 10,5 тысяч бойцов, на Черниговском — 4,5 тысячи, на Киевском — более 5 тысяч, уточнил Вольфович. Ранее о том, что украинские военные, готовясь к возможному наступлению, усилили оборону вдоль границы с Белоруссией сообщала британская газета The Guardian. До этого Белоруссия уже отправила свои войска на границу с Украиной из-за нарастающей угрозы. Нагнетание конфликта между Белоруссией и Украиной происходит на фоне специальной операции РФ по демилитаризации страны. Как заявлял российский глава Владимир Путин, ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию Беларуси, осуществляя минирование вдоль государственной границы. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович в интервью телеканалу «Воен ТВ». «Идет инженерное оборудование участков государственного границы вдоль украинской границы, вдоль наших южных рубежей. Минирование, осуществление завалов, действие диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», — заявил Вольфович. Кроме того, Украина наращивает численность группировок Вооруженных сил рядом с Белоруссией. Так, на Ровенском направлении находятся около 10,5 тысяч бойцов, на Черниговском — 4,5 тысячи, на Киевском — более 5 тысяч, уточнил Вольфович. Ранее о том, что украинские военные, готовясь к возможному наступлению, усилили оборону вдоль границы с Белоруссией сообщала британская газета The Guardian. До этого Белоруссия уже отправила свои войска на границу с Украиной из-за нарастающей угрозы. Нагнетание конфликта между Белоруссией и Украиной происходит на фоне специальной операции РФ по демилитаризации страны. Как заявлял российский глава Владимир Путин, ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.